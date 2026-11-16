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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حسين عيسى: العلاقات المصرية الصينية راسخة وقوية

الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى
أ ش أ

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى عمق العلاقات المصرية الصينية ومتانتها وقوتها، معربًا عن اعتزاز مصر بهذه العلاقات التي تعود إلى عام 1956، حين كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء مع شياو جي نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء "إن البلدين تربطهما علاقات متميزة بمختلف المجالات، توّجت بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014"، موضحًا أن الصين من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر وأكبر شريك تجاري لها خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وأن العلاقات بين البلدين هي علاقات تاريخية بين حضارتين عظيمتين.

حضر الاجتماع من الجانب المصري.. الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور مصطفى شيخون رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومن الجانب الصيني.. فو زيينج نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ولياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، ولو كانج نائب وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

رحّب الدكتور حسين عيسى، في مستهل اللقاء، بشياو جي والوفد المرافق في زيارتهم رفيعة المستوى إلى مصر، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، والتي تأتي في أعقاب الزيارة الهامة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وشدد على أهمية انعقاد منتدى الاستثمار المصري الصيني بشكل دوري، ودوره في دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية والتجارية، فضلًا عن متابعة تطورات العلاقات بين الجانبين.

وأوضح أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، إذ بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 3366 شركة باستثمارات تقارب 10 مليارات دولار، وحققت نجاحات كبيرة.

وأشار إلى تزايد إقبال هذه الشركات على الاستثمار في مصر خاصة في قطاعات المنسوجات والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية والسيارات وغيرها، استفادةً من موقع مصر الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تتيح للشركات الصينية التصدير إلى الأسواق العالمية.

وأكد أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واهتمام الشركات الصينية بالمشروعات القومية التي أطلقتها الحكومة، ومنها العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والقطار السريع وغيرها من المشروعات الكبرى التي تنفذها شركات صينية.

وأضاف أن منطقة التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين "تيدا" تُعد نموذجًا ناجحًا يعكس تطور العلاقات بين البلدين، إذ جذبت العديد من الشركات الصينية باستثمارات تقارب 9 مليارات دولار، ووفرت نحو 88 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن المنطقة تمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين الجانبين، حيث طورت منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستطاعت جذب شركات صينية وعالمية للاستثمار بها، كما تُعد محطة رئيسية في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني.

وأعرب عن تطلع الحكومة المصرية إلى جذب مزيد من الشركات الصينية لاسيما في مجالات صناعة السيارات وبطاريات التخزين والألواح الشمسية والأجهزة المنزلية والإلكترونية والصناعات الهندسية وتحلية المياه، داعيًا هذه الشركات إلى الاستفادة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للشركات الصينية العاملة في مصر.

وأشار إلى استمرار التعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، وإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تطور العلاقات وجذب مزيد من الشركات للاستفادة من الحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار، وأهمها الرخصة الذهبية التي حصلت عليها عدة شركات صينية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نحو 20 مليار دولار في عام 2025.

من جانبه.. أعرب شياو جي عن تقديره لعقد هذا اللقاء واهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في ضوء التوافق الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وتعميق التواصل الاستراتيجي والتبادل الفكري، وتعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية وعلى المستوى الشعبي.

وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وأن الصداقة بين البلدين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، مشيرًا إلى أن 70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية شهدت نموًا متواصلًا.

وأشاد بالزيارة الناجحة للرئيس الصيني إلى مصر في سبتمبر الماضي، وما شهدته من مباحثات مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تعزيز العلاقات وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى توافق الرؤى وتوقيع اتفاقيات تعاون خلال الزيارة شملت مبادرة "الحزام والطريق" والتجارة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى زيارة الرئيسين إلى المتحف المصري الكبير، التي وصفها بأنها لحظات تاريخية رمزية تعكس التبادل الحضاري بين مصر والصين، مؤكدًا أن البلدين حضارتان عريقتان وصديقان مخلصان.

وأعرب عن حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر بمختلف المجالات لاسيما الثقافية والعلمية والتعليمية، وتشجيع مزيد من السياح الصينيين على زيارتها بما يعزز التقارب بين الشعبين الصديقين، لافتًا إلى مواصلة تكثيف التعاون عبر المنظمات متعددة الأطراف، ومنها الأمم المتحدة وتجمع "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، واصفا البلدين بأنهما شريكان موثوقان، وأكد أن مصر شريك تجاري واستثماري للصين في العالم العربي وإفريقيا.

وأشاد بالتعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل ويدعم الصناعة المصرية، وبمساهمة الشركات الصينية في مشروعات قومية كبرى، ومنها القطار الكهربائي السريع.

وأوضح أن هناك ترابطًا عميقًا وتوافقًا بين "رؤية مصر 2030" ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وتعاونًا قائمًا في البنية التحتية والكهرباء والزراعة والمواصلات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد دعم بلاده توسع الشركات الصينية وزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير مزيد من التقنيات ورؤوس الأموال وفرص العمل ودعم الصناعة المصرية.

وفي ختام كلمته، شدد على حرص بلاده على تعزيز التعاون الشعبي بين البلدين، مشيرًا إلى دور جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية في بناء منصات للتعاون والحوار مع المجتمع الدولي.

وأكد حرص الجمعية على مواصلة جهودها مع الحكومة المصرية والمجالس التشريعية والمنظمات المدنية، لتعزيز التعاون الإنساني في المجالات الثقافية والتعليمية والصحية والسياحية.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين الحرص على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسين عيسى مصر الصين

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