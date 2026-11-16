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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

2.5 % ارتفاعا في مبيعات التجزئة للسلع والخدمات بالصين خلال 10 شهور

مبيعات التجزئة للسلع
مبيعات التجزئة للسلع
أ ش أ

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي مبيعات التجزئة للسلع والخدمات في الصين، وهو مؤشر رئيسي على قوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.

وأوضحت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن مبيعات التجزئة للخدمات ارتفعت بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير وأكتوبر الماضيين، متجاوزة بذلك معدل النمو في مبيعات السلع الذي بلغ 0.9%.

ومن بين فئات الخدمات، سجلت مبيعات التجزئة لخدمات الاتصالات والمعلومات، وخدمات الاستشارات السياحية وخدمات التأجير، والخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية نموا سريعا نسبيا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، بما في ذلك مبيعات السلع وإيرادات المطاعم، بلغ 41.65 تريليون يوان (حوالي 6.2 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر العشرة الأولى، بزيادة نسبتها 1% على أساس سنوي.

وبلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع والخدمات 16.98 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 3.7%. ومن هذا الإجمالي، ارتفعت مبيعات السلع عبر الإنترنت بنسبة 2.9% لتصل إلى 10.73 تريليون يوان، كما زادت مبيعات الخدمات عبر الإنترنت بنسبة 5% لتصل إلى 6.25 تريليون يوان.

وفي أكتوبر الماضي وحده، بلغت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 4.65 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 0.4% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المناطق الحضرية بنسبة 0.2%، في حين سجلت في المناطق الريفية زيادة بنسبة 1.5%.

كما شهدت مبيعات بعض السلع المتطورة نموا سريعا، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة لمعدات الاتصالات، والسلع الثقافية والمكتبية، بنسبة 6.5% و4.1% على أساس سنوي على التوالي.

بيانات رسمية الهيئة الوطنية للإحصاء الصين

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