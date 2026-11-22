كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من العاملين بمجلس مدينة نبروه بالدقهلية لقيامهم بإصدار قرار بوقف أعمال بناء على قطعة أرض كانت مملوكة له سبق بيعها لآخر على الرغم من حصوله على رخصة بناء ، بالإضافة إلى قيام أحد جيرانه بالبناء على قطعة أرض ملاصقة لها.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه) ، وتبين قيامه ببيع قطعة أرض "صادر لها ترخيص" إلى (زوج نجلته - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة)

وحال قيام الأخير بأعمال الحفر إستعداداً للبناء قام جاره (بائع خضـروات - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بشكايته للجهات المعنية بالمحافظة لمخالفته شروط الترخيص فـى الحفر والبناء

وبتاريخ 6/10/2026 صدر قرار بإيقاف أعمال البناء على قطعة الأرض ، وبتاريخ 18 الجارى إنتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نبروه رفقة العاملين بمجلس مدينة نبروه لتأمين تنفيذ قرار إيقاف أعمال البناء لقطعة الأرض

وتم إعلان الشخص الصادر ضده القرار بمضمونه لحين الفصل فـى الدعوى القضائية المنظورة ، وأكدت التحريات قيام القائم على النشر بنشر مقطع الفيديو المشار إليه لغل يد العاملين بمجلس مدينة نبروه عن تنفيذ القرار المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





