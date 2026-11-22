أعربت جمهورية مصر العربية اليوم /الأحد/ عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، وآخرها استهداف منشأة صناعية مدنية، مما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمنها واستقرارها.

وأكدت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج-رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار دول المنطقة، مجددة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.