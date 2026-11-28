انفراجة حقيقية تزيح عبء تراكم الفواتير عن كاهل آلاف الأسر المصرية؛ فبتوجيهات حاسمة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دخل النظام الموحد لتقسيط مديونيات ومتأخرات الكهرباء حيز التنفيذ الفعلي داخل كافة شركات التوزيع، حيث تمنح هذه الخطوة المشتركين مرونة غير مسبوقة لجدولة مستحقاتهم بما يناسب قدراتهم المالية، مع إلزام الشركات بمراجعة دقيقة لقيمة الفواتير والتأكد من صحتها قبل السداد، لتضع حداً لأزمات التراكم وتفتح باباً ميسراً لتسوية الأوضاع دون ضغوط أو تعقيدات إدارية.

الأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية الكهرباء

عند رغبة المواطن في تقسيط المتأخرات، يجب التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. آخر فاتورة كهرباء أو رقم الحساب الخاص بالمشترك.

تقسيط مديونية الكهرباء

3. طلب تقسيط المديونية من شركة توزيع الكهرباء.

4. مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة لمكان استهلاك الكهرباء إذا لم يكن صاحب العداد.

5. مستندات العداد أو عقد التعاقد، في حال طلب الشركة تقديمها لاستكمال إجراءات التسوية.

خطوات تقسيط متأخرات فواتير الكهرباء

تبدأ عملية تقسيط مديونية الكهرباء بالخطوات التاليو:

ـ التوجه إلى شركة التوزيع التابعة للمشترك.

ـ تقديم الأوراق المطلوبة.

متأخرات فواتير الكهرباء

ـ تبدأ الشركة في مراجعة البيانات والفواتير المسجلة على الحساب، وتشمل التحقق من قراءات العداد ومعدلات الاستهلاك والفواتير الصادرة، للتأكد من صحة قيمة المبالغ المستحقة.

ـ بعد الانتهاء من مراجعة الحساب وتحديد القيمة النهائية للمديونية، يتم تقسيط المبلغ وفقًا للنظام المعتمد وبما يتوافق مع رغبة المواطن.

ويهدف هذا النظام إلى منح المشتركين مساحة أكبر من المرونة عند سداد المتأخرات، بدلًا من مطالبتهم بسداد قيمة المديونية بالكامل دفعة واحدة.

هدف تقسيط مديونيات الكهرباء

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تطوير آليات التعامل مع المتأخرات، وتوفير خيارات أكثر مرونة للمواطنين لسداد المبالغ المستحقة.

مديونيات الكهرباء

كما تستهدف الإجراءات رفع كفاءة منظومة إصدار الفواتير ومراجعة بيانات الاستهلاك، بما يضمن محاسبة المشترك وفقًا للاستهلاك الفعلي، إلى جانب إتاحة إمكانية الاعتراض على المبالغ غير الصحيحة ومراجعتها قبل إتمام التسوية.

كيفية التصرف إذا كانت فاتورة كهرباء غير صحيحة

في حال اكتشاف المشترك وجود خطأ في قيمة المديونية، أو لاحظ أن إحدى الفواتير لا تعكس الاستهلاك الفعلي له، يمكنه تقديم تظلم إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

التصرف إذا كانت فاتورة كهرباء غير صحيحة

وتتولى الشركة في هذه الحالة مراجعة الفواتير والقراءات والاستهلاك، للتأكد من صحة المبالغ المسجلة قبل إتمام إجراءات التسوية أو تقسيط المديونية، وبالتالي، لا يقتصر دور مراجعة الحساب على تحديد قيمة الأقساط، وإنما يساعد أيضًا في التأكد من أن المبلغ المطلوب سداده مستند إلى بيانات وقراءات صحيحة.