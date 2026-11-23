تحظى مبادرة توفير السيارات للشباب بالتعاون بين صندوق «تحيا مصر» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باهتمام واسع، لما تقدمه من مزايا وتسهيلات تمويلية وإعفاءات من الجمارك والضرائب، تتيح للشباب امتلاك وسيلة نقل ومصدر رزق ثابت دون أعباء مالية مبالغ فيها.

مزايا المبادرة وأهدافها التنموية

وتستهدف المبادرة بالأساس فئة الشباب الباحثين عن عمل والراغبين في إقامة مشروعات نقل تجارية أو خدمية (مثل سيارات النقل المبرد، والربع نقل، وسيارات التاكسي).

وتوفر لهم سيارات مُجهزة بأسعار مخفضة مع إعفائها من الرسوم الجمركية والضريبية المقررة، فضلاً عن إتاحة نظم سداد ميسرة بفائدة بسيطة وفترات سماح مناسبة تضمن قدرة الشاب على تشغيل المشروع وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ.

5 شروط أساسية للحصول على سيارة من المبادرة

ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتنظيم آلية الاستفادة من المبادرة، حددت الجهات المنظمة مجموعة من الضوابط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين، وتتمثل أبرز 5 شروط فيما يلي:

الجنسية والسن: أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عاماً ولا يزيد على 45 عاماً عند التقديم.

رخصة القيادة: حصول المتقدم على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة ثالثة على الأقل) تؤهله لقيادة المركبات التجارية أو المخصصة للنقل.

التفرغ وعدم العمل بالحكومة: ألا يكون المتقدم موظفاً في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لضمان توجيه المبادرة للشباب غير المعينين وخلق فرص عمل حقيقية جديدة.

أداء الخدمة العسكرية والصحيفة الجنائية: تقديم ما يفيد تحديد الموقف من التجنيد (أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها)، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية (فيش وتشبيه) حديثة وخالية من أية أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة.

عدم امتلاك سيارة سابقة: ألا يكون المتقدم مالكاً لأي سيارة أخرى مسجلة باسمه في إدارات المرور، مع الالتزام بعدم التصرف في السيارة بالبيع إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة عليها وفقاً لشروط التعاقد.

آلية التقديم والمستندات المطلوبة

ويُتاح للشباب المستوفين للشروط التوجه إلى فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لتقديم طلبات الحصول على السيارة، مرفقةً بصورة بطاقة الرقم القومي السارية، وصورة رخصة القيادة المهنية، وشهادة الموقف من التجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية، وذلك تمهيداً لفحص الطلبات واستكمال إجراءات التعاقد والاستلام وفقاً للأولوية والأعداد المتاحة بكل محافظة.