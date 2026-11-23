وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وصول حافلة الأهلي إلى استاد القاهرة

وتوجه لاعبو الأهلي إلى ملعب المباراة، لبدء الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة، التي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة القوية مع بيراميدز.

وتحظى مباراة الأهلي وبيراميدز باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقوة الفريقين والنتائج المميزة التي حققها كل منهما خلال الموسم الجاري، ما يمنح اللقاء أهمية خاصة في مشوار المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي.