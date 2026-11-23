في إطار خطة التطوير والتحديث المستمرة بمستشفيات جامعة عين شمس، أجرى الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الجارية بمستشفى العبور الجامعي (الدمرداش)، لمتابعة مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والوقوف على معدلات التنفيذ، بما يدعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عصام فخري عبيد، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد زكي، مدير مستشفى العبور الجامعي (الدمرداش)، والدكتور ولاء هاشم، نائب مدير المستشفى، إلى جانب مديري الإدارة الهندسية بالمستشفيات الجامعية وممثلي مكتب الاستشارات الهندسية.



وشملت الجولة تفقد موقع تنفيذ جهاز الرنين المغناطيسي، وغرفة العزل الهوائي، ومشروع تطوير التعقيم المركزي، إلى جانب مشروع تطوير مركز المعلومات، ومشروع إنشاء غرف تحضير العلاج الكيماوي، فضلًا عن أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلي (2)، حيث تابع الحضور مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ، واطلعوا على الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة.

كما تضمنت الجولة متابعة أعمال تطوير العمارة السكنية المخصصة لإقامة الأطباء، في إطار الاهتمام بتوفير بيئة عمل وإقامة ملائمة للأطقم الطبية، بما ينعكس إيجابيًا على منظومة العمل داخل المستشفى.

وتأتي هذه الجولة ضمن حرص إدارة مستشفيات جامعة عين شمس على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنشآت الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتوفير مستوى أفضل من الرعاية الصحية للمرضى.