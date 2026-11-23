يتابع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة فريقه أمام بيراميدز من على مقاعد البدلاء، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للأهلي الاحتفاظ بإمام عاشور على دكة البدلاء مع بداية اللقاء، ليكون أحد الأوراق المتاحة أمام الفريق خلال مجريات المباراة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات المواجهة.

وتحظى مشاركة إمام عاشور باهتمام جماهير الأهلي، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وقدرة على صناعة الفارق في وسط الملعب، سواء من خلال التحركات الهجومية أو صناعة الفرص لزملائه.

وينتظر جمهور القلعة الحمراء إمكانية ظهور إمام عاشور خلال أحداث المباراة، في ظل أهمية مواجهة بيراميدز في مشوار الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.