فى جريمة كشفت تفاصيلها رائحة كريهة انبعثت من إحدى الشقق السكنية، تواصل محكمة جنايات الإسكندرية نظر قضية محامية متهمة بإنهاء حياة والدتها والتخلص من جثمانها بتقطيعه إلى 3 أجزاء، بعدما قررت تأجيل محاكمتها لجلسة اليوم الخامس من دور شهر فبراير المقبل، لحجز القضية للحكم.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، بشأن بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بنطاق دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبفحص الشقة عُثر على جثمان سيدة في حالة تعفن، وتبين أنه مقطع إلى ثلاثة أجزاء، ما أثار الشكوك حول وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، وتدعى «س. ال»، وهي محامية، كانت على خلافات سابقة مع والدتها المجني عليها، وتوصلت التحريات إلى أنها أقدمت على خنقها، قبل أن تقوم بتقطيع جثمانها إلى أجزاء في محاولة للتخلص منه وإخفاء معالم الجريمة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة وضعت الرأس والجزء العلوي من الجثمان داخل الثلاجة، بينما لم تتمكن من استيعاب الجزء السفلي، وهو ما تسبب في انبعاث الرائحة الكريهة التي أثارت انتباه الجيران وكشفت الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وتحديد مكان المتهمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وبعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها، لتقرر المحكمة تأجيل نظر القضية وحجزها للحكم بجلسة اليوم الخامس من دور شهر فبراير المقبل.