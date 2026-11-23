أكدت الدكتورة حنان الشعراوي، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن والمدير الإداري للحزب، أن زيارة الأمانة المركزية للحزب، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى محافظة الدقهلية تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الدور المجتمعي للحزب، وتوسيع نطاق المبادرات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشيرة إلى أن الزيارة لم تقتصر على تقديم الخدمات والمساعدات، وإنما حملت توجهًا واضحًا نحو دعم الإنسان وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا.

مبادرات حزب مستقبل وطن

وقالت "الشعراوي"، إن ما شهده الجولة الميدانية بمحافظة الدقهلية يعكس تنوعًا في مسارات العمل المجتمعي للحزب، بداية من دعم الطلاب غير القادرين وسداد مصروفاتهم الدراسية، ومساندة المؤسسات الصحية بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتطوير المنشآت التعليمية، مرورًا بالقوافل الطبية المجانية، وصولًا إلى إطلاق قافلة التوظيف المتنقلة لأول مرة بالمحافظة، والتي تستهدف توفير 1200 فرصة عمل للشباب والفتيات بالتعاون مع مديرية العمل وعدد من شركات القطاع الخاص.

وأضافت أن إطلاق قافلة التوظيف يمثل خطوة مهمة في اتجاه الانتقال من تقديم المساعدات إلى خلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي، من خلال ربط الشباب مباشرة بسوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم للوظائف وإجراء المقابلات الشخصية والتعرف على متطلبات الشركات، مؤكدة أن توفير فرص العمل يجب أن يظل أحد المحاور الرئيسية لأي عمل مجتمعي يستهدف تحسين حياة المواطنين.

وأشارت أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية، إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات الاجتماعية والإنسانية، ومن بينها تنظيم رحلات العمرة، باعتبارها إحدى صور الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية للمواطنين، وحرص الحزب على تنويع المبادرات بما يراعي اختلاف احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، إلى جانب استمرار المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عنها.

جولات مستقبل وطن

وشددت على أن جولات الأمانة المركزية بالمحافظات تمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم عن قرب، ومتابعة أداء الأمانات بالمحافظات، وتحويل الخطط والتوجهات إلى أنشطة ومبادرات قابلة للتنفيذ وذات أثر ملموس، مؤكدة أن نجاح العمل الحزبي يرتبط بقدرته على الجمع بين الانضباط التنظيمي والتفاعل المجتمعي والاستجابة لمتطلبات الشارع.

وأكدت الدكتورة حنان الشعراوي، على أن زيارة الدقهلية، باعتبارها المحطة الثالثة عشرة في سلسلة جولات الحزب بالمحافظات، تعكس تنوع الملفات التي يعمل عليها حزب مستقبل وطن، وأن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التحرك في مختلف المحافظات، مع التوسع في المبادرات التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتساهم في تحسين مستوى الخدمات، انطلاقًا من مسؤولية الحزب المجتمعية وحرصه على متابعة احتياجات المواطنين على أرض الواقع.