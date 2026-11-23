شهدت قيادات حزب مستقبل وطن، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، تخريج الدفعة الأولى من برنامج «ريادة»، الذي نظمته أمانة الشباب المركزية برئاسة النائب أحمد حسام عوض، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي استمر لمدة عام، لتخريج عدد من القيادات الشابة.

برنامج ريادة

وجاء اختيار المشاركين بعد تقدم أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة من محافظات الجمهورية الـ27، وأجرت شركة متخصصة اختبارات لتقييمهم شملت مستوى اللغة والثقافة العامة والاهتمام بالعمل السياسي والمشاركة العامة، ومدى ملاءمة اهتماماتهم للبرامج التدريبية، لتسفر التقييمات عن اختيار عدد من المشاركين وفقًا لمعايير الكفاءة والجدارة والاستعداد القيادي.

وخضع المشاركون لثمانية برامج تدريبية متخصصة، أبرزها مهارات التفاوض، وفن التحدث أمام الجمهور، وكتابة التقارير الفعّالة، وبناء العلامة الشخصية والإقناع، وأسس السياسة والحوكمة والعلاقات الدولية، والذكاء الاصطناعي للأعمال. ويهدف البرنامج إلى إعداد صف ثانٍ من القيادات الشبابية المؤهلة علميًا وعمليًا، وتنمية مهارات القيادة والتفاوض والتواصل والتخطيط وصناعة القرار، وتعزيز الوعي السياسي والمؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء.

وشهد ذلك حضور عدد من قيادات الحزب والأمناء المساعدين للحزب، وعدد من أمناء الأمانات النوعية، وهيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وبعض قيادات الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وخريجي برنامج «ريادة».

توسيع دور مستقبل وطن المجتمعي

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن البرنامج يعكس رؤية حزب مستقبل وطن في توسيع دوره المجتمعي، بحيث لا يقتصر على العمل السياسي والتنظيمي، بل يمتد إلى بناء الإنسان وإعداد الكفاءات الوطنية، من خلال شراكات أكاديمية ومؤسسية مستدامة.

وشدد على أن نجاح برنامج «ريادة» يؤكد أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأحزاب السياسية يمكن أن يقدم نموذجًا مؤسسيًا رائدًا لخدمة المجتمع، وأن الاستثمار في تأهيل الشباب وإعداد القيادات هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل مصر.

وقال النائب أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، إن برنامج «ريادة» يُعد، وفقًا للإطار الذي أُطلق به، أول برنامج من نوعه على مستوى الجمهورية يجمع بين حزب سياسي وجامعة أكاديمية عريقة مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لتأهيل وتمكين القيادات الشبابية.

وأشار إلى أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من توظيف الخبرات والمهارات المكتسبة في العمل العام والسياسي والمجتمعي، مع إمكانية البناء على هذه التجربة وتوسيع نطاقها مستقبلًا.

وفي ختام الحفل، تم تسليم المشاركين الشهادات العلمية وشهادات التقدير.