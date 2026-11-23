قالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة «النهار»، إن هناك ثلاثة ألغاز شغلت العالم وعجز العلماء عن الوصول إلى تفسير كامل لها، وهي بناء الأهرامات، وسر التحنيط، والنجم عمرو دياب، الذي وصفته بأنه نموذج استثنائي للنجاح والاستمرار عبر الأجيال.

عمرو دياب يمثل حالة فريدة في عالم الفن

وأضافت مفيدة شيحة أن عمرو دياب يمثل حالة فريدة في عالم الفن، قائلة: «لو عمرو دياب مسك صورة ليه وهو صغير، ممكن يقول أنا كبرت كده إزاي؟»، في إشارة إلى قدرته على الحفاظ على حضوره وشعبيته ومكانته الفنية رغم مرور السنوات وتغير الأجيال.

الجميع يتمنى تحقيق النجاح الذي وصل إليه عمرو دياب

وأوضحت أن الجميع يتمنى تحقيق النجاح الذي وصل إليه عمرو دياب، وأن يمتلكوا مثله الشهرة والمال والقدرة على أن يعرفهم الناس عبر أجيال مختلفة، مشيرة إلى أن أحلام الكثيرين أصبحت مرتبطة بالوصول إلى مكانته الفنية والجماهيرية.

واستشهدت مفيدة شيحة بأغنية عمرو دياب «معدي الناس»، معتبرة أنها تعبر بالفعل عن الحالة التي يعيشها النجم، فهو استطاع أن يتجاوز حدود المنافسة التقليدية، ويظل حاضرًا بقوة وسط تغيرات متلاحقة في عالم الموسيقى والأذواق.

وتابعت أن المشكلة تكمن في أن الجمهور يرى نجاح عمرو دياب ولا يرى حجم الجهد والتعب والعمل الذي يقف وراءه، وكأن النجاح جاء بسهولة ودون مشقة، مؤكدة أن هذه الصورة غير حقيقية، لأن الوصول إلى هذه المكانة يحتاج إلى سنوات طويلة من الاجتهاد والاستمرار والتطوير.

وشددت على أن كثيرين يريدون تحقيق النجاح دون بذل مجهود، ويتخيلون أن الوصول إلى ما حققه عمرو دياب أمر سهل، رغم أنه تعب كثيرًا ولا يزال يبذل جهدًا للحفاظ على نجاحه ومكانته.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أن الدرس الأهم الذي ينبغي أن يتعلمه الجميع من تجربة عمرو دياب هو ألا يحاول الإنسان أن يصبح نسخة من شخص آخر، وإنما يعمل على تحسين نفسه وتطوير قدراته وصناعة اسم خاص به، قائلة إن السؤال الحقيقي ليس كيف أصبح مثل عمرو دياب، ولكن كيف أصبح أفضل نسخة من نفسي وأصنع نجاحًا يحمل اسمي.

وأشارت إلى أن حياة عمرو دياب تتطلب مجهودًا كبيرًا، في ظل سفره المستمر وانتقاله بين البلدان وإحياء الحفلات، معتبرة أن هذه الحياة قد تبدو مبهرة وممتعة من الخارج، لكنها تحمل وراءها الكثير من العمل والالتزامات.