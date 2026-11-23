أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ علوم سياسية، أهمية التوافق المصري العراقي بشأن ضرورة الحفاظ على سلاسل الإمداد والممرات البحرية للطاقة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل مصلحة مشتركة للبلدين في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

وقال سلامة، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، إن العراق باعتباره دولة مصدرة للنفط، لديه مصلحة في وجود مسارات أخرى آمنة لنقل الطاقة بخلاف مضيق هرمز، في ظل المشكلات التي يشهدها، كما أن مصر تستفيد من ضمان استمرارية واستدامة تدفقات الطاقة.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين تقوم على بناء شبكة من المصالح المشتركة، مؤكدًا أهمية التعاون المصري العراقي في مختلف المجالات، في ضوء مكانة البلدين وتاريخهما الحضاري.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن التعاون بين القاهرة وبغداد لا يقتصر على الملفات السياسية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى مجالات متعددة، تشمل التعاون الاستخباراتي والمعلوماتي، والتدريب وبناء القدرات.

وأوضح أن هذه المجالات تصب إيجابيًا في مسار العلاقات بين البلدين، إلى جانب التعاون الاقتصادي، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم أوجه التنسيق بين القاهرة وبغداد.