واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت شاغلوها الجدية في استغلالها وتشغيلها، حيث تم سحب أراضي صناعية غير مستغلة بمدينة السادات بالمنوفية .

كما قامت الهيئة بسحب وحدات صناعية بمجمعي مرغم 2 بالاسكندرية وغرب جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة، وضمان توجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية وتحقيق المستهدف منها.

جاءت تلك الاجراءات استكمالًا للتحركات الميدانية المكثفة للهيئة بمختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية

تفاصيل التحركات

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، والمختصة بسحب الأراضي والوحدات الصناعية التي تجاوزت البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والمهل المقررة دون استغلالها، نفذت إجراءات السحب بالمواقع المستهدفة.

وشهد إجراءات السحب بمدينة السادات المهندس محمد عادل، رئيس جهاز المدينة، وذلك بمرافقة قوات إنفاذ القانون.

وشددت رئيس الهيئة على استمرار تنفيذ الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات غير الجادة، وإعادة إتاحة الاراضي والوحدات الصناعية التي يتم سحبها أمام المستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة، ودفع عجلة الإنتاج المحلي.

يأتي تنفيذ قرارات السحب استنادًا إلى أعمال المتابعة والتفتيش والمعاينات الميدانية التي كشفت عن عدم التزام الحاصلين على الأراضي والوحدات الصناعية بالاشتراطات والبرامج الزمنية المقررة لاستغلال وتشغيل الوحدات، وعدم تحقيق المستهدف من تخصيصها، بما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستردادها.

وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين إتاحة التيسيرات اللازمة للمستثمرين لبدء مشروعاتهم والتوسع فيها، وبين الالتزام بضوابط تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية والبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة إلى مشروعات ذات مردود إنتاجي حقيقي، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الفرص الاستثمارية الصناعية.