استقبلت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفداً رفيع المستوى من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بسلطنة عُمان برئاسة المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك بمقر الهيئة، استكمالاً للمباحثات المثمرة والزيارات المتبادلة التي بدأت مؤخراً مع الجانب العُماني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ونقل التجربة المصرية الناجحة في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وتطبيق منظومة "المطور الصناعي".

وشهد الاجتماع حضور اللواء مهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، ومن الجانب العُماني كلاً من الدكتور أيمن الفضيلي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الابتكار الصناعي، ومحمد البريكي، مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية وعدد من قيادات الجانبين.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، خلال اللقاء، على اعتزازها بالعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق مع سلطنة عُمان، مشيرةً إلى توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة الفنية والتنظيمية للأشقاء في السلطنة لنقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجال التنمية الصناعية، لا سيما تجربة "المطور الصناعي" التي حققت فيها مصر نجاحاً كبيراً وأصبحت نموذجاً يحتذى به إقليمياً.

وأوضحت رئيس الهيئة أن تجربة المطور الصناعي تمثل محوراً رئيسياً للتنمية الصناعية المستدامة، حيث ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في ترفيق وتطوير والترويج للأراضي الصناعية، بفضل الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص الذي يمتلك قدرات تسويقية واسعة وإمكانيات فنية وتكنولوجية تؤهله لإقامة مناطق صناعية ذكية ومستدامة (Eco-Parks) وادارتها وتشغيلها وفق أعلى المواصفات والمعايير البيئية والعالمية.

واستعرضت رئيس الهيئة، خلال عرض تقديمي موسع، الموقف التنفيذي لمنظومة المطور الصناعي في مصر، مشيرةً إلى أن إجمالي المناطق الصناعية الخاصة بنظام المطور بلغ حتى الآن 28 منطقة صناعية تديرها 14 شركة مطور باستثمارات اجنبية ومحلية بإجمالي مساحة تصل إلى 39.8 مليون متر مربع موزعة على 7 مدن صناعية هي: (العاشر من رمضان، السادات، السادس من أكتوبر، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، وأسوان الجديدة).

وردا على استفسارات الجانب العماني استعرضت الدكتورة ناهد يوسف الضوابط والآليات المنظمة لعمل المطور الصناعي، ومن ضمنها اشتراطات اختيار المطور الصناعي والبرامج الزمنية لتنفيذ المنطقة ، والمساحة المراد تطويرها والانشطة المستهدف اقامتها داخل المنطقة ، موضحةً أن الهيئة تعمل كجهة تنظيمية ورقابية تضمن التوازن والاستقرار في العلاقة التعاقدية الثلاثية بين (الهيئة – المطور – المستثمر النهائي).

من جانبه، أعرب المهندس داود الهدابي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (مدائن) العُمانية، عن تقديره للتعاون والدعم الكبير من قبل الهيئة ، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية مؤخراً للقاهرة، والتركيز بشكل عملي وتفصيلي على آليات إدارة المناطق الصناعية المطورة عبر القطاع الخاص، وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار الصناعي وتأهيل الكوادر ورفع تنافسية المدن الصناعية في البلدين.

وعلى هامش الزيارة، توجه الوفد العُماني برفقة قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في جولة ميدانية إلى مدينة السادس من أكتوبر لتفقد منطقة المطور الصناعي "بولاريس باركس" (Polaris Parks)، إحدى كبرى المناطق الصناعية المطورة في مصر، للاطلاع على آليات إدارتها للاراضي وللوحدات الصناعية، والخدمات اللوجستية والتشغيلية التي توفرها للمستثمرين.

وقد رحّب المهندس باسل شعيرة، مدير عام شركة "بولاريس باركس" للتطوير الصناعي، بالوفد العُماني الشقيق ، وتطلعه لتعزيز آفاق التعاون المشترك ونقل خبرات المجموعة التشغيلية للجانب العماني ، مؤكدا أن النجاحات والتوسعات الكبيرة التي حققتها المجموعة في السوق المصري هي نتاج مباشر للمناخ الاستثماري الجاذب.

وأشار إلى أن أهم ما يميز التجربة المصرية هو أن الحكومة لا تدخل في منافسة مع المطور الصناعي بل تعمل كشريك داعم ومُنظِّم، بما يعزز فرص نمو الاستثمارات الصناعية ، فضلاً عن التيسيرات الكبيرة التي توفرها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المطورين الصناعيين لتذليل كافة التحديات وضمان سرعة إنجاز المشروعات.

واستعرض شعيرة خلال اللقاء أبرز مؤشرات وأرقام مجموعة بولاريس على مدار 20 عاما من النجاح في السوق المصري.

وأوضح أن المجموعة تدير محفظة مشروعات صناعية ضخمة بإجمالي مساحات تصل إلى 10 ملايين متر مربع موزعة على 6 مشروعات كبرى في 4 وجهات صناعية رئيسية، باستثمارات مباشرة للشركة بلغت 560 مليون دولار، فيما نجحت في استقطاب استثمارات صناعية أجنبية ومحلية تُقدّر بنحو 4.5 مليار دولار، وساهمت في توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل.