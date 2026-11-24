شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربى، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصري، وجامعة الدول العربية، بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

وذلك بحضور د. إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير أحمد رشيد خطاب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، ود. سالي جاد، رئيس القمة، وعدد من السفراء، الخبراء ، والإعلاميين والأكاديميين العرب.

وأكد محافظ القاهرة أن انعقاد القمة يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الشباب وتعزيز التعاون العربى المشترك وترسيخ دور مصر فى محيطها العربى، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات فى فتح آفاق جديدة أمام الشباب، ودعم قدراتهم على الإبداع والابتكار، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أكثر وعيًا وتقدمًا للأمة العربية.

محافظ القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة، أن قمة الإبداع الإعلامى للشباب العربى تمثل منصة مهمة تعكس دور الإعلام فى تشكيل الوعى وصناعة الفكر ومواكبة التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى الشباب وإبداعاتهم هو استثمار حقيقي فى المستقبل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن انعقاد القمة بالمتحف القومى للحضارة المصرية يحمل دلالة خاصة، حيث يلتقى عراقة التاريخ المصرى بآفاق المستقبل، خاصة وأن هذه المنطقة شهدت تطويرًا كبيرًا، فى رسالة تؤكد أن الحضارة ليست مجرد إرث نعتز به، بل مصدر إلهام متجدد يدفع نحو الإبداع والتطوير .

وأوضح د. إبراهيم صابر أن الإعلام أصبح أحد أهم أدوات التأثير فى المجتمعات، ولم يعد دوره مقتصرًا على نقل الأحداث، بل امتد ليشمل تشكيل الوعى وصناعة الرأي والتأثير فى توجهات الأفراد والمجتمعات، لافتًا إلى أهمية وجود إعلام يمتلك المصداقية والوعي والمسؤولية، ويواجه التضليل ويحافظ على الهوية والقيم، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم الفعاليات والمبادرات التى تستهدف الشباب، وتفتح أمامهم مساحات للتعبير والإبداع والمشاركة، إيمانًا بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على تطوير المدن والمرافق، بل تبدأ ببناء الإنسان وتنمية وعيه وقدراته.

واستعرض محافظ القاهرة في هذا السياق مبادرة «شارع الفن» التي أطلقتها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافةو أكاديمية الفنون، باعتبارها نموذجًا عمليًا لاكتشاف المواهب الشابة وإتاحة المساحات التي تمكنهم من التعبير عن إبداعاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور، من خلال تحويل شوارع العاصمة إلى منصات مفتوحة للفن والإبداع، ليكون الشباب شركاء حقيقيين في إثراء الحياة الثقافية والمجتمعية، مؤكدًا استجابة المحافظة لدعوة الكاتب أحمد المسلمانى لمشاركة الهيئة الوطنية للإعلام فى فاعليات الشارع، وكذلك احتضان المواهب الموجودة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لاثراء تجربة شارع الفن.

وأضاف محافظ القاهرة أن ما تشهده القاهرة من مشروعات للتطوير العمراني وإحياء المناطق التراثية والارتقاء بالفضاءات العامة يعكس رؤية متكاملة تستهدف جعل المدينة بيئة حاضنة للثقافة والفن والإبداع، ومساحة للتفاعل بين المجتمع ومختلف أشكال المعرفة.

ووجه محافظ القاهرة رسالة إلى الشباب العربي المشاركين بالقمة، أكد خلالها أن المستقبل يصنعه أصحاب الفكر والطموح والإرادة، وأن عليهم مسؤولية كبيرة فى أن يكون إعلامهم أداة لبناء الوعي وتعزيز الحوار ونشر المعرفة والتعبير عن قضايا أمتهم، مع امتلاك القدرة على مواكبة العصر دون التفريط في الهوية والقيم.

كما أعرب د. إبراهيم صابر عن خالص تقديره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورئاسة مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، وجميع الجهات المنظمة والراعية للقمة، متمنيًا للشباب العربى المشاركين قمة ثرية بالأفكار والتجارب، وخطوات ناجحة نحو مستقبل أكثر إبداعًا وتميزًا، مؤكدًا

أن القاهرة ستظل بتاريخها ومكانتها مدينة تحتضن الإبداع، وملتقى للأشقاء العرب، ومنبرًا للتواصل والعمل المشترك من أجل مستقبل الأمة العربية.

وتناقش القمة عددًا من القضايا المتعلقة بمستقبل الإعلام، وتوفر منصة للشباب العربى لتبادل الخبرات وصقل المهارات الإعلامية، واستعراض أحدث الاتجاهات فى الابتكار وصناعة التأثير، إلى جانب بحث التحديات المتسارعة التى تواجه صناعة الإعلام في ظل الطفرة التكنولوجية، وما فرضه الذكاء الاصطناعى من تحولات جوهرية على أدوات العمل الإعلامي وآلياته.