رئيس نادي بايرن ميونخ يتحدث عن مستقبل أوليسي وتمديد عقد هاري كين

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ما يزال الغموض يكتنف مستقبل الدولي الفرنسي مايكل أوليسي، مع ناديه بايرن ميونخ، رغم ارتباطه بعقد مع النادي البافاري حتى 2029.

ويرفض النادي النظر في أي عروض لأوليسي أحد أبرز نجوم الفريق ويسعى لإقناعه بتمديد عقده مع النادي.

وفي تصريح لصحيفة (بيلد) الألمانية، اليوم الاثنين، علّق هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ، على وضع أوليسي قائلاً: "فيما يتعلق بالشائعات التي ربطته بريال مدريد خلال الصيف، أستطيع القول إنني مقتنع تماماً بأن بايرن ليس مضطرًا لبيع اللاعبين"، في رسالة واضحة لريال مدريد وللأندية الأخرى المهتمة باللاعب.

ووفقاً للصحيفة، فقد وضع أوليسي (25 عاماً) شرطاً لتمديد عقده مع بايرن، يتمثل في إدراج بند يسمح بفسخ العقد مقابل دفع شرط جزائي محدد، مما يعني رغبته في إبقاء الباب مفتوحاً أمام احتمالية الرحيل عن النادي البافاري مستقبلاً.

ويسعى بايرن ميونخ لجعل أوليسي اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، ليتساوى مع هاري كين وجمال موسيالا، اللذين يتقاضيان حالياً حوالي 25 مليون يورو سنوياً.

كما تحدث هاينر عن قائد المنتخب الإنجليزي قائلاً: "أنا متفائل جداً بشأن تمديد عقد هاري كين؛ فالمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية.. يشعر هاري وعائلته براحة كبيرة في ميونخ، وأعتقد أن إجراءات تمديد عقده ستُحسم قريباً".