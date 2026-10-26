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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ11.5 مليون مستحق

موعد صرف معاشات
موعد صرف معاشات
عبدالوكيل أبو القاسم

ينتظر نحو 11.5 مليون مواطن أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2026، وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع الترتييات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر  نوفمبر 2026 ، حيث يبدأ الصرف من أول الشهر لجميع المستحقين من خلال منافذ الصرف.

موعد صرف معاش شهر نوفمبر

 

وطبقت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية خلال الفترة الماضية الزيادة الجديدة بنسبة 15% وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وتعمل  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حاليا على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات  فى الموعد المحدد .
وكان قد وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بانهاء كافة الترتييات اللازمة لموعد صرف المعاشات .
واوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة استفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.
جدير بالذكر تم  زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد عوض أن رئيس الهيئة  تمكنت من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وشهدت انتظام فى عملية الصرف من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

المعاشات موعد صرف معاش شهر نوفمبر معاش شهر نوفمبر 2026 الهيئة القومية للتأمين السيسى

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