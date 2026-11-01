رويترز: وفد إيراني يصل إلى الدوحة لاستكمال المحادثات بشأن إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة

وصل وفد إيراني إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال المحادثات مع الوسطاء القطريين في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مشارك في المحادثات أن الوفد الإيراني وصل إلى الدوحة لمواصلة المباحثات مع الجانب القطري، بشأن مسار المفاوضات والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وتأتي هذه التحركات في إطار الوساطة القطرية الرامية إلى دفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتوصل إلى تفاهمات من شأنها إنهاء المواجهة العسكرية واحتواء التصعيد في المنطقة.