حالة من الحزن بجامعة القاهرة بعد وفاة «عم زيزو».. والطلاب ينعونه بكلمات مؤثرة

خيّم الحزن على عدد من طلاب جامعة القاهرة، عقب الإعلان عن وفاة عم عبدالعزيز، الشهير بـ«عم زيزو» عامل نظافة بالجامعة، والذي ارتبط اسمه بذكريات ومواقف طيبة مع الطلاب داخل الجامعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات نعي للراحل، عبّروا خلالها عن حزنهم الشديد لوفاته، مشيدين بأخلاقه الطيبة وطيبته وحسن معاملته للجميع، ومطالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وأكد عدد من الطلاب أن «عم زيزو» كان يتمتع بمحبة كبيرة بين رواد الجامعة، لما عُرف عنه من طيبة وبشاشة وحسن تعامل، مشيرين إلى أن رحيله ترك حالة من الحزن بين كل من عرفوه وتعاملوا معه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.