المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية تعيين السيناريست مريم نعوم سفيرة للنوايا الحسنة للمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية التي نظمها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة تعيين السيناريست مريم نعوم سفيرة للنوايا الحسنة للهيئة في مصر لتكون أول سفيرة للنوايا الحسنة للمكتب .

وفى كلمتها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالمشاركة والاحتفاء بمبدعة مصرية متميزة، استطاعت أن تجعل من الفن صوتًا لقضايا المجتمع، ومساحة للتعبيرعن واقع المرأة وطموحاتها وتحدياتها، ووجهت التهنئة إلى الكاتبة والسيناريست الأستاذة مريم نعوم بمناسبة تعيينها سفيرةً للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، مؤكدة أن هذا الاختيار يمثل تقديرًا مستحقًا لمسيرة إبداعية ثرية، قدمت خلالها أعمالًا تركت أثرًا واضحًا في وجدان الجمهور... «سجن النسا» ...«بنت اسمها ذات» ..«تحت السيطرة» ..«ليه لأ»،... "بين بحرين " ونجحت من خلالها في تقديم شخصيات نسائية نابضة بالحياة، تعكس تنوع تجارب المرأة المصرية، وما تمتلكه من قوة وإرادة وقدرة على مواجهة التحديات.

وأضافت رئيسة المجلس أن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل قوة مؤثرة في تشكيل الوعي، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الصور النمطية التي قد تحد من فرص النساء والفتيات ، فالتشريعات والسياسات، على أهميتها، تحتاج إلى ثقافة مجتمعية مساندة، تؤمن بحقوق المرأة وقدراتها، وتفتح أمامها آفاق للمشاركة والإنجاز.

وشددت رئيسة المجلس على جهود الدولة المصرية ، التى أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة،

بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تقدمها جزء أصيل من تقدم الوطن، وهو ما تجسد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي جعلت تنمية الوعي المجتمعي ركيزة أساسية إلى جانب التمكين والحماية ، ومن هذا المنطلق، يحرص المجلس القومي للمرأة على توظيف قوة الإعلام والفن والثقافة في ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وكان لمريم نعوم نصيبًا من هذه الأعمال وهذا التعاون .

وأعربت رئيسة المجلس عن تقديرها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (والدكتور معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية

والأستاذة مروة علم الدين، القائم بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر) ،على هذه المبادرة المتميزة، التي تعكس إدراكًا لأهمية القوة الناعمة ودور الفن والإبداع في دعم قضايا النساء والفتيات. وإن اختيار مبدعة مصرية لهذه المهمة لأول مرة يؤكد قدرة الإبداع المصري على تجاوز حدود الشاشة، ليصبح قوة فاعلة في إحداث التغيير الإيجابي مؤكدًا على أعتزازها بالتعاون الممتد بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكافة شركاء التنمية ، ونتطلع إلى أن تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة للعمل المشترك مع المبدعين وصناع الفن والثقافة.

ووجهت المستشارة أمل عمار كلمتها للسيناريست الأستاذة مريم نعوم قائلة:"إن اختيارك سفيرةً للنوايا الحسنة لا يمثل تكريمًا لمسيرتك فحسب ، بل يحملك رسالة ثقة ومسؤولية؛ فالكلمة والصورة قادرتان على الوصول إلى الوجدان، وتحريك الوعي، وإلهام التغيير" ، معربة عن ثقتها بأن صوتها الإبداعي سيصل ويتيح مساحات أوسع لحكايات النساء وطموحات الفتيات، وأن يكون هذا الدور الجديد امتدادًا لرسالتها الإنسانية والفنية.

وأختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها، بتجديد التهنئة للكاتبة مريم نعوم ، متمنيةً لها كل التوفيق في مهمتها الجديدة ، فالفن حين يحمل رسالة إنسانية، لا يكتفي برواية الواقع، بل يمتلك القدرة على تغييره، وبناء مجتمع أكثر وعيًا وإنصافًا وتقديرًا للمرأة.

هذا وقد شهدت الاحتفالية حضور كل من

والدكتورة ميرفت أبو عوف والدكتورة ليلى سالم عضوتا المجلس، و الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، والأستاذة مروة علم الدين، القائم بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة جيرمان حداد القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والاستاذة رنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة المصرية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والأستاذة مها راتب مسؤولة إدارة الاعلام والاتصال بـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصروالسفير أولريك شانون دوماس سفير كندا بالقاهرة ، والدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية لمؤسسة الهلال الأحمر المصري، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس السابقة ومساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا الأسبق ووالمهندسة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس والأستاذة أمل عبد المنعم، المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذة نشوى مصطفى القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالى بالمجلس ، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل والفنانة أمينة خليل والفنانة يارا جبران والفنان محمود فارس وعدد من السفراء ومساعدى الوزراء