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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يطلق سلسلة تدريبات لتعزيز الوعي الرقمي ومواجهة الجرائم الإلكترونية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
أمل مجدى

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز الوعي المجتمعي، وحماية المرأة من مخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، ينفذ المجلس سلسلة من التدريبات بالمحافظات، تستهدف رفع مستوى الوعي الرقمي لدى السيدات، وتنمية قدراتهن على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.


وتهدف سلسلة التدريبات إلى التعريف بالجرائم الإلكترونية وأنواعها، والفئات الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، وتأثير هذه الجرائم على الفرد والأسرة والمجتمع، إلى جانب التوعية بآليات الوقاية والحماية الرقمية والعقوبات القانونية المقررة، وحقوق الضحايا والإجراءات القانونية المتاحة وآليات الإبلاغ والحصول على الدعم والمساندة، فضلًا عن تأهيل مجموعة من السيدات ليصبحن نواة لنشر الوعي الرقمي داخل مجتمعاتهن المحلية، ونقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى غيرهن، بما يسهم في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت وبناء مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا في الفضاء الرقمي.

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