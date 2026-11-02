مرتاحين.. أحمد سعد يطرح أغنيته جديدة من ألبوم «الموسيقى العربية»

طرح الفنان أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «مرتاحين»، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي أغنية تحمل طابعًا رومانسيًا.

أغنية مرتاحين، لـ أحمد سعد، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، فيما تولى هاني محروس مهام الهندسة الصوتية وأعمال الميكس والماستر.

ويمثل «مرتاحين» التعاون الثاني بين أحمد سعد والشاعر خالد تاج الدين، بعد تعاونهما سابقًا في أغنية «فين»، ليجدد الثنائي تعاونهما من خلال هذا العمل الغنائي الجديد.

وتقول كلمات اغنية مرتاحين:

مرتاحين مع بعضنا انت وانا

اه لو نطول نجم في سما

يا حبيبي مرتاحين

مين يقول ان اليومين يتحولوا لعشرة سنين ولبعضنا نفضل كده

يا حبيبي مرتاحين

مين .. مين غيرك يسعدني

و يساعدني اشوف حلاوة الدنيا جنبه

مين .. مين غيرك يفرحلي

و يفرحني وانام و اقوم اقول بحبه

مشتاقين واحنا سوا اه م الليالي و الهوا

ده اللي بنعيشه في يومين

غيرنا بيعيشه في سنه

ده اللي قولناه بالكلام غير اللي قولناه بالعيون

مهما حصل لو ايه يكون

على بعض حنينين

معقول وانت في حضني كده

أملك الجاي واللي كان

ده انا لو هعيش عمري كده

اتمنى اعيش عمرين كمان

و احنا سوا انت وانا

مايبانش غيرنا في المكان يا حبيبي

ألبوم الموسيقى العربية

وتعد أغنية «مرتاحين» ضمن أغاني ألبوم الموسيقى العربية، لـ أحمد سعد، الذي يأتي بعد 3 ألبومات سابقة ضمن مشروعه، وهم: (الحزين، الفرفوش، الإلكترو).

ويعد ألبوم الموسيقى العربية، الألبوم الرابع ضمن خطته في طرح 5 ألبومات خلال هذا العام، حيث يحمل كل منهما لونا مختلفا من ناحية الموسيقى والكلمات والتوزيعات.

ويضم 5 أغنيات دفعة واحدة، تم تسجيل عدة أغنيات منه، ومن المقرر تسيجل باقي الأغنيات فور تعافي أحمد سعد من مشكلته الصحية.

وفي منشور سابق، كشف الفنان أحمد سعد عن تفاصيل تعرضه لأزمة صحية تسببت في فقدانه صوته، الأمر الذي يعيقه عن مواصلة نشاطه الفني في الوقت الحالي، وساهم في تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد.

وأعرب أحمد سعد عن حزنه الشديد في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم قدرته على استكمال تسجيل أغنيات الألبوم، الذي وصفه بأنه من أهم الألبومات في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك عدد من الأغنيات التي لم يتمكن من تسجيلها بسبب الأزمة التي يمر بها.

وقال سعد: «عندي مشكلة كبيرة جدًا، صوتي راح ومش عارف أعمل إيه»، موضحًا أن انشغاله بإحياء الأفراح ومشاركته الجمهور لحظات الفرح قد يكونان من بين أسباب تعرض صوته للإجهاد، لافتًا إلى أنه يجد صعوبة كبيرة في التحكم في حماسه أثناء الغناء والتفاعل مع الجمهور.