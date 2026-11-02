قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف بن شرقي يقود الأهلي لفوز قاتل أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر
مصطفى يونس لصدى البلد : بيراميدز أحسن فرقة في الدوري.. والأهلي لازم يقتدي بالزمالك
أحمد موسى يوضح حقيقة تحديد كميات البنزين بعد تطبيق منظومة مراقبة الوقود
أحمد موسى: يجب الاستعداد لتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.. ويكشف تفاصيل منظومة مراقبة الوقود
أسامة كمال: تهريب الوقود يرفع سعر لتر السولار إلى 70 جنيهًا في بعض المناطق
رئيس جامعة المنصورة : مشروع (TIER1) فرصة تاريخية للتأهل ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً
بدء تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود.. وأحمد موسى يستعرض تفاصيلها
أول إجازة رسمية في مصر 2027.. موعد عطلة عيد الميلاد وفرصة 3 أيام راحة
أذربيجان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العسكري
الرفق بالحيوان: أطلقنا حملة لتحصين كلاب الشوارع ضد مرض السعار بكل المحافظات
مش طبيعي.. عماد متعب يعلق على أسلوب الأهلي تحت قيادة عموتة
مستشار البرهان: إثيوبيا تحاول استفزاز السودان ودفعه إلى مواجهة مباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يشيد بتألق طاهر محمد طاهر أمام المقاولون العرب

فرج عامر
فرج عامر
سارة عبد الله

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بأداء طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: “طاهر محمد طاهر هو نجم مباراة الاهلي والمقاولين العرب في كاس العاصمة حتي الان وبفارق كبير”.

وحسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من جانب الأهلي لكن دون خطورة تذكر على مرمى المقاولون العرب، لينتهي الشوط بتعادل سلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا، وأحمد نبيل كوكا، ومحمود صلاح، وطاهر محمد طاهر، ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.

ودخل الفريق الأحمر المباراة متسلحًا بانتصاره العريض على بترول أسيوط بخماسية نظيفة؛ إذ كان حسين الشحات أبرز نجوم اللقاء بتسجيله هدفين، فيما تكفل محمد مجدي أفشة وسفيان بن جديدة وعمر سيد معوض بإحراز الأهداف الثلاثة الأخرى.

فرج عامر طاهر محمد طاهر الاهلي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

ترشيحاتنا

الأهلى

مدرب مصري أم أجنبي؟.. محسن صالح يكشف اختياره لخلافة عموتة

الرجاء المغربي

الرجاء المغربي يعلن رسميا فك الارتباط بالأسباني بباكو خيميز

فرج عامر

فرج عامر يشيد بتألق طاهر محمد طاهر أمام المقاولون العرب

بالصور

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

طريقة عمل صينية قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة في الفرن

قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة
قوارب البطاطس بالفراخ والجبنة

غطاء وقع جوه الزجاجة ومش عارفة تطلعيه؟ حيلة بسيطة للتعامل مع المشكلة

غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة
غطاء الزجاجة

فيديو

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد