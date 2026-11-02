"تشيلسي" و"ليفربول" يتحركان للتعاقد مع المدافع السنغالي "الحاج مالك ضيوف" ظهير "برينتفورد"

كشف الصحفي السنغالي خاديم دياخاتي عن أن ناديي تشيلسي وليفربول الإنجليزيين يهتمان بالتعاقد مع السنغالي الحاج مالك ضيوف، الظهير الأيسر لفريق برينتفورد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحفي السنغالي، أجرى الناديان اتصالات بالفعل مع وكيل أعمال المدافع السنغالي، لبحث إمكانية التعاقد معه، بعدما لفت الأنظار منذ انضمامه إلى برينتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانتقل الدولي السنغالي إلى صفوف «النحل» قادماً من وست هام يونايتد الإنجليزي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت إضافية.

ونجح السنغالي الحاج مالك ضيوف سريعاً في حجز مكان أساسي بتشكيلة برينتفورد، حيث خاض تسع مباريات في مختلف المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق، ليجذب اهتمام اثنين من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ع ص / ح م ز