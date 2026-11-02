بطولة الخليج لقدامى اللاعبين.. البحرين تفوز على اليمن وتتأهل رفقة قطر للدور قبل النهائي عن المجموعة الثانية

فاز منتخب البحرين على نظيره منتخب اليمن بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي مع منتخب قطر الذي فاز بنتيجة 2-0 على منتخب قدامى الإمارات، وذلك في المجموعة الثانية من بطولة الخليج لقدامى اللاعبين، بينما تأهل منتخب العراق رفقة المنتخب السعودي عن المجموعة الأولى، والتي كانت تضم أيضًا منتخب قدامى الكويت ومنتخب قدامى سلطنة عُمان.

حصد منتخب قدامى العراق البطولة الأولى السابقة، بينما ينافسه في الدور قبل النهائي أربعة منتخبات حتى الآن، سيواجه خلاله منتخب قطر ويقابل الفائز منهما الفائز من مقابلة منتخب قدامى السعودية ومنتخب قدامى البحرين، ويحظى اللاعب مشعل عبد الله بلقب هداف البطولة حتى الآن بأربعة أهداف.

تقام البطولة الحالية خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري للنسخة الحالية 2026 في دولة قطر، من خلال 15 مباراة على ثلاثة استادات، وتقام كل مباراة في البطولة على شوطين، كل شوط 20 دقيقة، ويتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح في حاله تعادل الفريقين.