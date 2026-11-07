بيراميدز يصل بتروسبورت لمواجهة الداخلية في كأس مصر

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد بتروسبورت استعدادا لخوض مباراة الداخلية في بطولة كأس مصر.

ويحل الداخلية ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد بتروسبورت في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ - محمود مرعي - إياد العسقلاني - عبد الله بدير - حمزة الفهد

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - حامد حمدان - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - عودة فاخوري - أحمد فوزي - خالد حاتم - محمود صابر - يوسف عيد

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويفتقد الفريق لجهود المهاجم الدولي مصطفى زيكو بسبب الإيقاف بعد الطرد المباشر في نهائي النسخة الماضية أمام زد