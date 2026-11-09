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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بمكاتب التطعيم في جميع المحافظات

لقاح الإنفلونز
لقاح الإنفلونز

أعلنت وزارة الصحة والسكان توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع مكاتب تطعيمات المسافرين ومكاتب التطعيم غير الروتينية بالوحدات الصحية التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية.
 

وأكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن الوزارة تضع حماية صحة المواطنين والوقاية من الأمراض على رأس أولوياتها، وتحرص على إتاحة اللقاحات من خلال منشآتها المنتشرة، مشدداً على أهمية رفع الوعي المجتمعي بالتطعيم السنوي ضد الإنفلونزا الموسمية باعتباره خطوة بسيطة تحمي الفرد وأسرته والمجتمع، وداعياً المواطنين إلى الاستفادة من توافر اللقاح.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي إن التطعيم يكتسب أهمية خاصة للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، وعلى رأسها كبار السن فوق 65 عاماً، والأطفال، والسيدات الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة خاصة أمراض القلب والسكري والجهاز التنفسي، ومرضى ضعف المناعة، والعاملين بالقطاع الصحي، والمسافرين والمقبلين على أداء مناسك الحج والعمرة. ودعا المواطنين خاصة هذه الفئات إلى المبادرة بالحصول على اللقاح من أقرب مكتب تطعيم تابع للوزارة.

 تغيرات مستمرة 

وأوضح الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة أن فيروس الإنفلونزا يشهد تغيرات مستمرة تدفع منظمة الصحة العالمية إلى تحديث تركيبة اللقاح سنوياً لتتناسب مع السلالات المتوقع انتشارها، مما يجعل الحصول على جرعة جديدة كل عام ضرورياً لضمان أفضل حماية، لافتاً إلى أن التطعيم يُفضل قبل بداية موسم الشتاء بفترة كافية ليتمكن الجسم من تكوين المناعة اللازمة.
من جانبه، أشار الدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة إلى أن اللقاح متوفر حالياً بجميع مكاتب تطعيمات المسافرين ومكاتب التطعيم غير الروتينية بالوحدات الصحية في جميع المحافظات، موضحاً أن نحو 220 ألف مواطن حصلوا عليه حتى الآن، مؤكداً استمرار إتاحته وتيسير حصول المواطنين عليه.

وزارة الصحة لقاح الإنفلونزا الإنفلونزا الموسمية مكاتب التطعيم المسافرين

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