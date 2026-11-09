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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مايا مرسي تكرم الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة أحمد خليفة لشباب الباحثين

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
أ ش أ

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة "الأستاذ الدكتور أحمد خليفة" مؤسس المركز لشباب الباحثين، خلال احتفالية بحضور الدكتورة هالة رمضان مديرة المركز.

وفازت في مسابقة "تنمية القدرات والمهارات البحثية" الباحثات بسملة عيسى فهمي، ورقية سيد عبد العال، وشيماء محمد بكري، وفي مسابقة "النماذج ومحاكاة المحاكمات القضائية" الباحثون أدهم حمدي جوهر، وعمر أبو الفتوح، ولمياء طارق عبد الرؤوف، بينما فاز بمسابقة "البحوث الاجتماعية لشباب الباحثين" الباحث محمد السيد المنشاوي، وبلغت قيمة الجائزة لكل مسابقة 75 ألف جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن أن الجائزة تجسد تقدير العلم والعلماء والوفاء للرواد المؤسسين، وتستهدف دعم الباحثين المتميزين وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وتحدياته.

وأعلنت تنظيم الجائزة مرتين سنويًا اعتبارًا من العام المقبل، وتوسيع مجالاتها لتشمل معالجة البيانات الإحصائية، وأفضل رسالة علمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، والأفكار الابتكارية لحل المشكلات الاجتماعية والإنسانية، وأفضل بحث تربوي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية، والمحقق الذكي، وأبحاث التراث والهوية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

الدكتورة مايا مرسي مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية جائزة الأستاذ الدكتور أحمد خليفة

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