لقاحات الإنفلونزا وكوفيد 19.. حائط صد لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر

أكد الدكتور عبد الرزاق جرعتلي، استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة وزميل الكلية الملكية البريطانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة، أن الفيروسات التنفسية تنتشر بصورة ملحوظة خلال فصلي الخريف والشتاء، موضحًا أن هناك نحو 30 مجموعة فيروسية تصيب الإنسان، تضم قرابة 270 فيروسًا تسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

وأضاف جرعتلي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الإنفلونزا، بنوعيها "A" و"B"، تمثل أحد أبرز الفيروسات الموسمية التي قد تسبب مضاعفات صحية خطيرة، خاصة لدى كبار السن فوق 50 عامًا، والأطفال دون الخامسة، وحديثي الولادة، والحوامل، ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة.

وأشار استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة إلى خطورة الإنفلونزا، مستشهدًا ببيانات من الولايات المتحدة سجلت نحو 700 ألف حالة استدعت دخول المستشفيات خلال الموسم الماضي، ونحو 50 ألف وفاة، مؤكدًا أهمية اللقاحات في الحد من مخاطر الإصابة ومضاعفاتها، لافتًا إلى ظهور لقاحات حديثة إلى جانب اللقاحات التقليدية.