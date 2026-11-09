بتكلفة 4 مليون جنيه.. استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بأبو حماد

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع المحاسب محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة أبو حماد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ابو حماد البلد، بإجمالي مساحة بلغت ٦ آلاف م 2 ، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.