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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين دينية الشيوخ: يجب مجابهة ظاهرة رجل الدين الفئوي والعمل على صناعة الإمام

النائب أحمد ترك ، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ
النائب أحمد ترك ، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب أحمد ترك ، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ :أن  هناك فارق كبير بين مفهوم التثقيف ومفهوم التدريب.

وأستطرد خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ قائلا : تابعت على سبيل المثال  الدورة التدريبية في كرداسة، وكرداسة لها ظروف خاصة كلنا تابعناها، وجدت أن معظم المحاضرين يثقفون الأئمة على المستوى الديني. أنا محتاج تدريب، وإذا كنا نتحدث عن التدريب فنحن محتاجون إلى حقيبة تدريبية، ومحتاجون إلى إثقال الإمام بالمهارات.

وأضاف النائب أحمد ترك قائلا :ليس كل العمائم ولا كل المشايخ وعلماء الأزهر الشريف عندهم قدرة التدريس وليس قدرة التدريب، فلابد من الاستعانة بالمختصين في التدريب.

وشدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة الخاصة بدور وزارةالأوقاف في تأهيل الوعاظ والأئمة أن  الهدف من التدريب هو صناعة الإمام الذي يتحول من رجل الكلام إلى رجل المهام. 

وقال :زمان قبل العالم الرقمي كنا نثق في الأئمة ليتكلموا على المنابر فقط، أما اليوم فالإمام له مهمة على السوشيال ميديا، الإمام له مهمة مع دين زيد ودين عبيد، له مهمة مع فئات الشباب، له مهمة في داخل مصر، له مهمة في خارج مصر، وبالتالي مسألة التدريب مسألة مهمة جدًا.

وأوضح النائب أحمد ترك قائلا :إذا تحدثنا عن الفكر الوسطي ، فلابد من مجابهة ظاهرة لابد أن نعترف بها، فكرة رجل الدين الفئوي الذي ينتمي إلى فئة من دون المصريين، لأن الذي ينتمي إلى فئة من دون المصريين لابد أن يخدم فئته أكثر من خدمته للمصريين ، ولابد أيضًا من حل مشكلات الأئمة وقطاع المكافأة والمشكلات المالية الخاصة بكل هذه الفئات، وأيضًا رقمنة التبرعات والنذور ورقمنة المساجد.

النائب أحمد ترك أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ التثقيف التدريب الجلسة العامة بمجلس الشيوخ

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