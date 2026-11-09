محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال النظافة ورفع 737 طنًا من بؤر المخلفات

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن رفع 160 طنًا بحي ثان طنطا، و120 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و100 طن بمركز كفر الزيات، و65 طنًا بحي أول طنطا، و47 طنًا بمركز زفتى.

كما تضمنت الأعمال رفع 40 طنًا بكل من حي ثان المحلة الكبرى ومركزي السنطة وبسيون، و35 طنًا بمركز سمنود، و30 طنًا بكل من مركزي طنطا والمحلة الكبرى وقطور، بإجمالي 737 طنًا من المخلفات والتراكمات.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.