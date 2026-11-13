قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
عيار 21 يسجل 5995 جنيهًا.. وشعبة الذهب تكشف تفاصيل نموذج بيع المستعمل
انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد
عودة الدباغ تقترب.. 6 ملفات ساخنة في عيادة الزمالك قبل مواجهة الجونة
انتقام بسم الفئران.. استمرار حبس المتهمة بقتـ.ل زوجها وابنيها في الوراق
تصفيات أمم أفريقيا 2027.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ومالاوي اليوم .. محمد صلاح ومرموش يقودان طموحات الفراعنة
غزة محور برنامجه الانتخابي.. ميلانشون يصعد خطابه ضد إسرائيل بعد دعوته لاستخدام الجيش لوقف معاناة الفلسطينيين
صغيرة كشفت المستور.. تفاصيل اتهام مدرب نادي الصيد بهـ.ـتك عرض أطفال وإحالته للجنايات
الوكالة الدولية للطاقة: إمدادات النفط العالمية ستتجاوز الطلب في الربع الأخير من العام الجاري
تخفيضات الجمعة البيضاء.. اعرف حقوقك وواجباتك في قانون حماية المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع أعمال إصلاح خط مياه قطر 800 مم بشارع ترعة الزمر بعد توليه مهام عمله

اصلاح خط مياه
اصلاح خط مياه
أحمد زهران

تابع المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال إصلاح خط مياه قطر 800 مم صلب بشارع ترعة الزمر، أمام خزان أرض اللواء، وذلك بعد توليه مهام عمله، للوقوف على مستجدات أعمال الإصلاح والتأكد من سرعة الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وأسفرت الأعمال عن الانتهاء من إصلاح الخط وإيقاف التسرب، وإعادة فتح المياه بالمنطقة، وعودة الخدمة بصورة طبيعية وانتظام ضخ المياه للمواطنين.

وأكد المهندس وليد سعيد إسماعيل أن التعامل الفوري مع الأعطال والكسورات الطارئة يأتي على رأس أولويات العمل بالشركة، مشيرًا إلى ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات، وتوفير الإمكانيات الفنية والمعدات اللازمة، وتكثيف تواجد فرق الصيانة والطوارئ بمواقع العمل، للحد من فترات تأثر المواطنين بالخدمات.

وأضاف أن الشركة تعمل على رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، وتعزيز التنسيق بين الفرق الفنية، بما يضمن سرعة احتواء الأعطال وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين مواقع العمل.


 

محافظة الجيزة مياه الجيزة مياه الشرب بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ترشيحاتنا

منتخب مصر

خاص| إلغاء ودية منتخب الناشئين 2009 أمام روسيا

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تامر مصطفى

تُوج بكأس الأمير فيصل بن فهد.. ذكرى مميزة لتامر مصطفى مع نادي الشباب السعودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد