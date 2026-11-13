رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع أعمال إصلاح خط مياه قطر 800 مم بشارع ترعة الزمر بعد توليه مهام عمله

تابع المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال إصلاح خط مياه قطر 800 مم صلب بشارع ترعة الزمر، أمام خزان أرض اللواء، وذلك بعد توليه مهام عمله، للوقوف على مستجدات أعمال الإصلاح والتأكد من سرعة الانتهاء منها خلال ساعتين وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

وأسفرت الأعمال عن الانتهاء من إصلاح الخط وإيقاف التسرب، وإعادة فتح المياه بالمنطقة، وعودة الخدمة بصورة طبيعية وانتظام ضخ المياه للمواطنين.

وأكد المهندس وليد سعيد إسماعيل أن التعامل الفوري مع الأعطال والكسورات الطارئة يأتي على رأس أولويات العمل بالشركة، مشيرًا إلى ضرورة سرعة الاستجابة للبلاغات، وتوفير الإمكانيات الفنية والمعدات اللازمة، وتكثيف تواجد فرق الصيانة والطوارئ بمواقع العمل، للحد من فترات تأثر المواطنين بالخدمات.

وأضاف أن الشركة تعمل على رفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، وتعزيز التنسيق بين الفرق الفنية، بما يضمن سرعة احتواء الأعطال وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين مواقع العمل.



