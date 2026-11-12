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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«دراسات الجدوى الاقتصادية وإدارة المشروعات».. ورشة تدريبية لنادي القيادات الشبابية بالجيزة

المشاركون بالورشة
المشاركون بالورشة
أحمد زهران

نظم نادي القيادات الشبابية بالجيزة التابع لوزارة الشبابوالرياضة، ورشة عمل تدريبية بعنوان «إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وإدارة المشروعات»، بالتعاون مع كلية الزراعة بنين القاهرة بجامعة الأزهر، وذلك في إطار جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ونادي القيادات الشبابية بمحافظ الجيزة،  لتعزيز قدرات طلاب الجامعة وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وتناولت الورشة، التي حاضر فيها الدكتور رضوان النجار، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة بنين القاهرة، ومنسق مشروع «سفراء الأزهر» بالكلية، عددًا من الموضوعات المرتبطة بأسس إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وآليات تقييم الأفكار الاستثمارية؛ بدءًا من دراسة احتياجات السوق وتحليل التكاليف والإيرادات المتوقعة، وصولًا إلى تحديد فرص النجاح والتحديات والمخاطر المحتملة، بما يسهم في بناء قرارات اقتصادية تستند إلى أسس علمية.

كما استعرضت الورشة المراحل الأساسية لإدارة المشروعات، بدءًا من وضع الخطط وتحديد الأهداف، مرورًا بالتنفيذ وإدارة الموارد، وانتهاءً بعمليات المتابعة والتقييم، مع تقديم نماذج وتطبيقات عملية توضح كيفية توظيف المعارف المكتسبة في تأسيس المشروعات وتطويرها.

وتفقّد أعمال الورشة المهندس محمد جلال قطب، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذة تسنيم عمار، نائب مدير إدارة المشروعات.

وأكد المهندس محمد جلال قطب أن تنظيم هذه الورش يأتي انطلاقًا من حرص المنظمة على الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، وإكساب الطلاب مهارات تتجاوز حدود تخصصاتهم الدراسية، مشيرًا إلى أن الإلمام بأسس إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وإدارة المشروعات يمثل خطوة مهمة نحو تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويساعد الشباب على استثمار إمكاناتهم بصورة إيجابية، والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية.

محافظة الجيزة وزارة الشباب والرياضة ورشة تدريبية

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