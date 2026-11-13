محافظ الجيزة يتابع جهود تطوير المواقع أسفل محور الفريق كمال عامر وترعة الزمر وتحويلها إلى ساحات انتظار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي بولاق الدكرور في رفع المخلفات والقمامة والتعامل مع تجمعات الفريزة والنباشين بالمساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى النظافة والقضاء على بؤر التلوث والمظاهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري بالمنطقة.

واطلع المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المساحات أسفل محور الفريق كمال عامر، من خلال تنفيذ أعمال التمهيد والتسوية وتركيب بلاط الإنترلوك، وتجهيزها لاستغلالها كساحات انتظار للسيارات بنظام التأجير بما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك المساحات ويوفر أماكن انتظار منظمة للمواطنين ويسهم في الحد من الانتظار العشوائي.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطوير والحفاظ على المواقع التي تم رفع كفاءتها ومنع عودة تجمعات المخلفات أو الإشغالات العشوائية مع ضمان حسن استغلال المساحات المطورة بما يحقق الصالح العام ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.