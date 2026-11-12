وظائف بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.. موعد مسابقة تعيين ملحقين جدد بوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس عن موعد امتحان مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي والقنصلي.

وظائف بوزارة الخارجية

وأوضحت وزارة الخارجية أن موعد المسابقة يبدأ من الأحد ٢١ مارس إلى الخميس ٢٥ مارس ٢٠٢٧، بمقر الجامعة البريطانية في مصر.

وأوضحت الخارجية في بيان أن الامتحان يشمل المواد التالية:

أولاً: اللغة العربية والثقافة العامة واللغات الأجنبية.

ثانياً: القانون الدولي العام والمنظمات الدولية.

ثالثاً: العلاقات الاقتصادية الدولية والتجمعات الاقتصادية.

رابعاً: العلاقات السياسية الدولية والإقليمية.

خامساً: مصر - النظام السياسي والسياسة الخارجية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن الاطلاع على شروط الامتحان اعتباراً من ٧ ديسمبر ٢٠٢٦، وللإطلاع على شروط المسابقة والتقديم على الموقع الإلكتروني، على أن يبدأ تقديم الطلب اعتباراً من ١٧ يناير وحتى ٤ فبراير ٢٠٢٧.