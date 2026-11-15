وظائف برواتب تصل لـ 35 ألف جنيه.. 44 فرصة عمل في المنطقة الصناعية بالسويس

أعلنت مديرية عمل السويس توفير 44 فرصة عمل جديدة بإحدى الشركات العاملة في المنطقة الصناعية أوراسكوم، ضمن جهود توفير فرص عمل للشباب وأبناء المحافظة، وتتنوع الوظائف المطروحة بين التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، برواتب شهرية تصل إلى 35 ألف جنيه.

وتستهدف فرص العمل الجديدة الحاصلين على مؤهلات هندسية وفنية وإدارية، مع تحديد سنوات خبرة تختلف بحسب طبيعة كل وظيفة، إلى جانب اشتراط ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا، بما يتيح فرصًا أمام عدد من الباحثين عن عمل في القطاع الصناعي.

وظائف شركة السويس والرواتب

تشمل فرص العمل المتاحة عددًا من الوظائف في قطاعات الإنتاج والجودة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الوظائف الفنية والإدارية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

5 مهندسي إنتاج، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصص كيمياء، براتب يصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا.

5 مهندسي رقابة جودة QC، من الحاصلين على بكالوريوس رقابة جودة أو كيمياء، براتب 30 ألف جنيه.

3 مشرفين سلامة وصحة مهنية EHS، بمؤهل بكالوريوس مناسب، براتب 30 ألف جنيه.

5 فنيي كهرباء، من الحاصلين على دبلوم صنايع في التخصص المناسب، براتب 25 ألف جنيه.

5 فنيي ميكانيكا، بمؤهل دبلوم صنايع مناسب، براتب 25 ألف جنيه.

5 مشغلي إنتاج، بمؤهل دبلوم صنايع، براتب 25 ألف جنيه.

5 سائقي رافعة شوكية، بمؤهل دبلوم صنايع مناسب، براتب 25 ألف جنيه.

وتشمل الوظائف أيضًا عددًا من المناصب الإدارية، من بينها وظيفتا مدير مستودع براتب 35 ألف جنيه شهريًا، و5 وظائف لأمناء مستودع براتب 30 ألف جنيه.

كما تتوفر وظيفتان لمسؤول تصدير، ووظيفتان لمسؤول مشتريات، ويصل راتب كل منهما إلى 35 ألف جنيه شهريًا، مع اشتراط الحصول على مؤهل بكالوريوس مناسب لطبيعة الوظيفة.

شروط التقديم على وظائف السويس

حددت مديرية عمل السويس عددًا من الشروط العامة للتقدم إلى الوظائف، في مقدمتها ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

وتختلف سنوات الخبرة المطلوبة وفقًا لطبيعة الوظيفة والتخصص، وتتراوح بشكل عام بين 4 و10 سنوات، وهو ما يجعل الفرص المطروحة مناسبة لأصحاب الخبرات العملية في المجالات الصناعية والهندسية والفنية والإدارية.

ويشترط كذلك توافر المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، سواء المؤهلات الهندسية أو البكالوريوس للتخصصات الإدارية، أو دبلوم الصنايع بالنسبة لعدد من الوظائف الفنية والتشغيلية.

ويُنصح المتقدمون بمراجعة طبيعة الوظيفة التي يرغبون في شغلها والتأكد من توافر المؤهل والخبرة المطلوبة قبل التواصل للتقديم.

كيفية التقديم على وظائف شركة السويس

يمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01200449903، وذلك لاستكمال إجراءات التقديم والتعرف على التفاصيل الخاصة بالوظيفة المناسبة.

وتتوزع فرص العمل بين وظائف هندسية وفنية وإدارية، ما يتيح خيارات متعددة للمتقدمين وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

وتأتي هذه الوظائف في إطار التعاون بين مديرية عمل السويس والشركة لتوفير فرص عمل جديدة داخل المنطقة الصناعية، بما يسهم في دعم الباحثين عن عمل وإتاحة وظائف بأجور مرتفعة نسبيًا، خاصة في التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

تفاصيل مهمة للمتقدمين

وتعد الوظائف الهندسية والإدارية الأعلى من حيث قيمة الراتب، إذ تصل بعض الوظائف إلى 35 ألف جنيه شهريًا، بينما تصل رواتب وظائف رقابة الجودة والسلامة وأمناء المستودعات إلى 30 ألف جنيه.

أما الوظائف الفنية والتشغيلية، فتصل الرواتب المعلنة لها إلى 25 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للتخصص وطبيعة الوظيفة.

ويُفضل تجهيز المستندات والبيانات الخاصة بالمؤهل والخبرة العملية قبل بدء إجراءات التقديم، مع التأكد من استيفاء شرط السن والخبرة لكل وظيفة.

وبذلك، توفر الوظائف الـ44 المعلنة في المنطقة الصناعية بالسويس مجموعة متنوعة من الفرص أمام المهندسين والفنيين وأصحاب الخبرات الإدارية، برواتب تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا، مع استمرار التقديم من خلال وسيلة التواصل المعلنة.