قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختطاف داخل صندوق ثلاجة وإلقاء جثة في البحر.. ماذا فعل الموساد لكشف مصير طيار إسرائيلي؟
رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي يبحث مع السفير الروسي اتفاقية للتعاون القضائي بين البلدين
شوبير يكشف موقف أقطاي وإبراهيم عادل وكباكا من الرحيل عن الأهلي
«قوى عاملة النواب» تطالب «الصحة» بتحديد درجات العجز الكلي والجزئي دون تعطيل الإجراءات
بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
وزير الداخلية السوري: اتفقت مع نظيري اللبناني على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات
مُقتربًا من الـ 54 جنيهًا.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار بختام تعاملات اليوم
شروط محددة للمخالفات.. الكهرباء تنفي إلزام الموظفين بتحقيق "تارجت" لمحاضر السرقة
أوهمهم بإدراج ذويهم بقوائم العفو.. سقوط نصّاب استولى على أموال أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد
«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وظائف برواتب تصل لـ 35 ألف جنيه.. 44 فرصة عمل في المنطقة الصناعية بالسويس

وظائف برواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. 44 فرصة عمل في المنطقة الصناعية بالسويس
وظائف برواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. 44 فرصة عمل في المنطقة الصناعية بالسويس
إسراء عبدالمطلب

أعلنت مديرية عمل السويس توفير 44 فرصة عمل جديدة بإحدى الشركات العاملة في المنطقة الصناعية أوراسكوم، ضمن جهود توفير فرص عمل للشباب وأبناء المحافظة، وتتنوع الوظائف المطروحة بين التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، برواتب شهرية تصل إلى 35 ألف جنيه.

وتستهدف فرص العمل الجديدة الحاصلين على مؤهلات هندسية وفنية وإدارية، مع تحديد سنوات خبرة تختلف بحسب طبيعة كل وظيفة، إلى جانب اشتراط ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا، بما يتيح فرصًا أمام عدد من الباحثين عن عمل في القطاع الصناعي.

وظائف

وظائف شركة السويس والرواتب

تشمل فرص العمل المتاحة عددًا من الوظائف في قطاعات الإنتاج والجودة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الوظائف الفنية والإدارية، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

  • 5 مهندسي إنتاج، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصص كيمياء، براتب يصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا.
  • 5 مهندسي رقابة جودة QC، من الحاصلين على بكالوريوس رقابة جودة أو كيمياء، براتب 30 ألف جنيه.
  • 3 مشرفين سلامة وصحة مهنية EHS، بمؤهل بكالوريوس مناسب، براتب 30 ألف جنيه.
  • 5 فنيي كهرباء، من الحاصلين على دبلوم صنايع في التخصص المناسب، براتب 25 ألف جنيه.
  • 5 فنيي ميكانيكا، بمؤهل دبلوم صنايع مناسب، براتب 25 ألف جنيه.
  • 5 مشغلي إنتاج، بمؤهل دبلوم صنايع، براتب 25 ألف جنيه.
  • 5 سائقي رافعة شوكية، بمؤهل دبلوم صنايع مناسب، براتب 25 ألف جنيه.

وتشمل الوظائف أيضًا عددًا من المناصب الإدارية، من بينها وظيفتا مدير مستودع براتب 35 ألف جنيه شهريًا، و5 وظائف لأمناء مستودع براتب 30 ألف جنيه.

كما تتوفر وظيفتان لمسؤول تصدير، ووظيفتان لمسؤول مشتريات، ويصل راتب كل منهما إلى 35 ألف جنيه شهريًا، مع اشتراط الحصول على مؤهل بكالوريوس مناسب لطبيعة الوظيفة.

شروط التقديم على وظائف السويس

حددت مديرية عمل السويس عددًا من الشروط العامة للتقدم إلى الوظائف، في مقدمتها ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا.

وتختلف سنوات الخبرة المطلوبة وفقًا لطبيعة الوظيفة والتخصص، وتتراوح بشكل عام بين 4 و10 سنوات، وهو ما يجعل الفرص المطروحة مناسبة لأصحاب الخبرات العملية في المجالات الصناعية والهندسية والفنية والإدارية.

ويشترط كذلك توافر المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، سواء المؤهلات الهندسية أو البكالوريوس للتخصصات الإدارية، أو دبلوم الصنايع بالنسبة لعدد من الوظائف الفنية والتشغيلية.

ويُنصح المتقدمون بمراجعة طبيعة الوظيفة التي يرغبون في شغلها والتأكد من توافر المؤهل والخبرة المطلوبة قبل التواصل للتقديم.

كيفية التقديم على وظائف شركة السويس

يمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم 01200449903، وذلك لاستكمال إجراءات التقديم والتعرف على التفاصيل الخاصة بالوظيفة المناسبة.

وتتوزع فرص العمل بين وظائف هندسية وفنية وإدارية، ما يتيح خيارات متعددة للمتقدمين وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

وتأتي هذه الوظائف في إطار التعاون بين مديرية عمل السويس والشركة لتوفير فرص عمل جديدة داخل المنطقة الصناعية، بما يسهم في دعم الباحثين عن عمل وإتاحة وظائف بأجور مرتفعة نسبيًا، خاصة في التخصصات الهندسية والفنية والإدارية.

تفاصيل مهمة للمتقدمين

وتعد الوظائف الهندسية والإدارية الأعلى من حيث قيمة الراتب، إذ تصل بعض الوظائف إلى 35 ألف جنيه شهريًا، بينما تصل رواتب وظائف رقابة الجودة والسلامة وأمناء المستودعات إلى 30 ألف جنيه.

أما الوظائف الفنية والتشغيلية، فتصل الرواتب المعلنة لها إلى 25 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للتخصص وطبيعة الوظيفة.

ويُفضل تجهيز المستندات والبيانات الخاصة بالمؤهل والخبرة العملية قبل بدء إجراءات التقديم، مع التأكد من استيفاء شرط السن والخبرة لكل وظيفة.

وبذلك، توفر الوظائف الـ44 المعلنة في المنطقة الصناعية بالسويس مجموعة متنوعة من الفرص أمام المهندسين والفنيين وأصحاب الخبرات الإدارية، برواتب تبدأ من 25 ألف جنيه وتصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا، مع استمرار التقديم من خلال وسيلة التواصل المعلنة.

فرص العمل الجديدة وظائف وظائف شاغرة فرصة عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

حسين لبيب

مصدر يكشف كواليس غضب أعضاء مجلس إدارة الزمالك من تصريحات حسين لبيب

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس

بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس.. صور

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

دار الإفتاء المصرية

حكم التنازل عن أراضى المدن العمرانية مقابل عرض مالى.. الإفتاء توضح

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد