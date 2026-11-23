كشف الناقد الرياضي محمد المهدي عن تطورات ملف استضافة بطولة كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن البطولة أصبحت منتجًا رياضيًا وتسويقيًا مطلوبًا في دول الخليج، في ظل المنافسة بين قطر والكويت على استضافتها، وترقب الموقف الرسمي للإمارات.

بطولة كأس السوبر المصري

وقال محمد المهدي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "السوبر المصري منتج قوي جدًا ومطلوب في كل دول الخليج، لأنه يضم أندية جماهيرية كبيرة مثل الأهلي والزمالك، إلى جانب المصري البورسعيدي، وبالتالي نحن أمام بطولة لها قيمة جماهيرية وتسويقية كبيرة".

وأضاف: "السعودية كانت تروج لاستضافة السوبر المصري، بينما الإمارات تستضيف البطولة منذ 9 سنوات، وحتى الآن لم ترسل أي اعتذار رسمي، وكل ما يتردد في هذا الشأن عبارة عن أحاديث شفهية".

وتابع: "ما يحدث في منطقة الخليج خلال الفترة الماضية من أحداث كان له تأثير كبير على الاتفاقات الخاصة باستضافة السوبر المصري، ونتمنى أن تكون كل الأمور مستقرة وأن يطمئن الجميع على أشقائنا الخليجيين".

وأوضح: "العرض الكويتي لا يزال واردًا، وهناك إمكانية لتقديم عرض رسمي تتم مناقشته من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، خاصة أن الكويت تستعد لاستضافة أحداث كروية كبيرة خلال الفترة المقبلة".

وأشار المهدي إلى أن استضافة كأس السوبر السعودي في الكويت خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر المقبل تعزز فرص ظهور عرض كويتي لتنظيم السوبر المصري، مضيفًا أن استاد جابر الأحمد من الملاعب المميزة، ويمكنه استضافة البطولة في أجواء مناسبة.

وقال: "إذا وصل اعتذار رسمي من الإمارات على استضافة السوبر المصري، سيبدأ اتحاد الكرة ورابطة الأندية والشركة الراعية دراسة العروض المتاحة، سواء العرض القطري أو الكويتي، من أجل الاستقرار على الدولة التي ستنظم البطولة".

وأكد: "أعتقد أن وجود الكويت في الصورة قد يفاجئ الجميع، وقد نجد أنفسنا أمام إقامة السوبر المصري هناك خلال الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر، رغم أن العرض الكويتي لم يصل رسميًا حتى الآن".

واختتم المهدي تصريحاته قائلًا: "النسبة الأكبر حتى الآن تصب في اتجاه إقامة السوبر المصري في قطر، وتأتي الكويت بعدها في حسابات الاستضافة، لكن يظل الحسم مرتبطًا بالعروض الرسمية والمفاوضات بين الأطراف المعنية".