كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن دخول الكويت ضمن الخيارات المطروحة لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري، في ظل استمرار المشاورات بشأن الدولة التي ستنظم البطولة، وترقب الاتحاد المصري لكرة القدم حسم الموقف النهائي للإمارات.

السوبر المصري

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "شهدت الساعات الأخيرة دخول إقامة كأس السوبر المصري في الكويت ضمن دائرة الخيارات المطروحة، وسط ترقب داخل اتحاد الكرة لموقف الإمارات النهائي بشأن استضافة البطولة من عدمه".

وأضاف: "دخول الكويت في الصورة يأتي بالتزامن مع استمرار طرح قطر بقوة لاستضافة السوبر المصري، خاصة مع اقتراب النادي الأهلي من المشاركة في البطولة عن طريق البطاقة الذهبية".

وتابع: "الأهلي يشترط حتى الآن، خلال المشاورات الشفهية، زيادة المكافآت المالية لبطولة السوبر المصري بما يتناسب مع شعبية البطولة وقيمتها".

وأوضح: "الاتحاد الكويتي لكرة القدم، برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، بدأ التحضير لاستضافة مناسبات كروية كبرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز طرح فكرة إقامة السوبر المصري في الكويت".

وأشار زيدان إلى أن ظهور المقترح الكويتي جاء بالتزامن مع استعدادات البلاد لاستضافة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر المقبل.

واختتم: "الكويت أعلنت أيضًا عن تنظيم مباراة ودية كبرى تجمع منتخبها مع برشلونة الإسباني خلال عام 2027، على أن يتم تحديد موعدها لاحقًا، وهو ما يعكس توجهها لاستضافة أحداث رياضية كبيرة خلال الفترة المقبلة".