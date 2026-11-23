تحمل مواجهات الزمالك والجونة العديد من الأسماء التي نجحت في ترك بصمتها التهديفية خلال اللقاءات التي جمعت الفريقين على مدار السنوات الماضية وقبل المواجهة المرتقبة بينهما في الدوري المصري الممتاز تبرز قائمة من نجوم القلعة البيضاء الذين سجلوا أهدافا مؤثرة في شباك الفريق الساحلي.

ويتصدر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق قائمة هدافي الفريق الأبيض أمام الجونة بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف بواقع هدفين في بطولة الدوري المصري الممتاز وهدف في بطولة كأس مصر ليحتفظ بمكانته على رأس القائمة التاريخية لهدافي الزمالك في مواجهات الفريقين.

شيكابالا في الصدارة وملاحقة من محمود علاء وعمر السعيد

ولا يتوقف التألق التهديفي عند شيكابالا حيث يأتي الثنائي محمود علاء وعمر السعيد ضمن أبرز أصحاب البصمة أمام الجونة بعدما سجل كل منهما هدفين في شباك الفريق الساحلي.

وارتبط اسم عمر السعيد بمواجهات الفريقين بشكل خاص، بعدما سبق له التسجيل في شباك الزمالك بقميص الجونة، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأبيض ويواصل هز شباك فريقه السابق.

ميدو صاحب أول هدف للزمالك أمام الجونة

ويحمل أحمد حسام ميدو اسم أول لاعب زملكاوي نجح في هز شباك الجونة خلال أول مواجهة جمعت الفريقين في الدوري المصري موسم 2009-2010 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أما عبد الله السعيد فكان صاحب آخر هدف للزمالك في شباك الجونة وفق المواجهات المسجلة حتى سبتمبر 2025 في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

38 هدفا للأبيض في شباك الجونة

وعلى مستوى الأرقام الجماعية، نجح الزمالك في تسجيل 38 هدفا خلال 21 مواجهة جمعته بالجونة مقابل 20 هدفا استقبلتها شباك الفريق الأبيض وحقق الفارس الأبيض 12 انتصارا بينما فاز الجونة في مباراتين، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل.

وتؤكد هذه الأرقام أن العديد من نجوم الزمالك نجحوا في صناعة الفارق أمام الجونة لكن يبقى شيكابالا صاحب البصمة الأبرز في قائمة الهدافين بعدما انفرد بصدارة أصحاب الأهداف البيضاء في تاريخ مواجهات الفريقين.