​شهدت قرية سملاي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة مأساوية، عقب عثور الأهالي على جثمان شاب مفارقًا الحياة داخل إحدى الأراضي الزراعية، إثر إصابته بطلق ناري.

​وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شخص وسط الأراضي الزراعية بنطاق قرية سملاي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ لبدء الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة.

​وبالمعاينة والفحص المبدئي، تأكد العثور على جثمان شاب متوفى متأثرًا بإصابته بطلق ناري، بينما تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه وتفاصيله.

​وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، كما جرى إيداع الجثمان تحت تصرفها لحين استكمال الإجراءات القانونية.