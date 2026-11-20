الكوكيز من الحلويات المميزة، ويمكن تحضير الكوكيز بالعديد من النكهات المختلفة والمميزة.

وإليكم طريقة عمل كوكيز الزنجبيل والتوابل

مقادير كوكيز الزنجبيل والتوابل

290 جرام دقيق متعدد الاستخدامات

2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

½ ملعقة صغيرة بهار مشكل

¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

165 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

75 جرام سكر

80 جرام سكر بني

1 بيضة

115 جرام عسل أسود

100 جرام سكر بني لتغليف الكوكيز

طريقة تحضير كوكيز الزنجبيل والتوابل

في وعاء متوسط، اخفقي الدقيق والبيكنج صودا والملح والزنجبيل والقرفة والبهار والقرنفل.

في الخلاط كهربائي مزود بمضرب، اخفقي الزبدة والسكر والسكر البني حتى تصبح خفيفة وهشة، حوالي دقيقتين.

اخفقي البيضة والعسل الأسود.

ضيفي خليط الدقيق واخلط حتى يمتزج.

اتركي العجين يبرّد في الثلاجة حتى يصبح متماسكًا، لبضع ساعات.

في هذه الأثناء، سخّن الفرن إلى 180°C.

بطّني صواني الخبز بورق زبدة.

شكلي ملاعق كبيرة من العجين إلى كرات ولفها في السكر البني لتغليفها جيدًا.

رتّبي الكرات على الصواني مع ترك مسافة 6 سم بينها.

اخبز لمدة 9 إلى 10 دقائق، مع تدوير الصواني من الأعلى للأسفل ومن الأمام للخلف في منتصف الوقت، حتى تنتفخ وتتماسك.

اتركها لتبرد لبضع دقائق.