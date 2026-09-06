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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حضري لأطفالك في اللانش بوكس.. طريقة عمل كوكيز الموز والسمسم

كوكيز الموز والسمسم
كوكيز الموز والسمسم
هاجر هانئ

كوكيز الموز والسمسم من الحلويات الصحية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأطفالك في لانش بوكس المدرسة بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات.

قدمت الشيف ساندرا مكاري على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوكيز الموز والسمسم، فيما يلي……

مقادير كوكيز الموز والسمسم


● 2 حبة موز

● 150 جرام سمسم

● 50 جرام شوكولاتة داكنة مذابة

● 50 جرام زبدة فول سوداني

للوجه:
● فول سوداني مجروش
● رشة ملح


 

طريقة تحضير كوكيز الموز والسمسم


في محضر الطعام يهرس الموز ثم يضاف السمسم وزبدة الفول السوداني وقليل من السوداني.
تشكل ويدخل فرنا حتى التجانس.
تقدم مع الشيكولاتة الداكنة مخلوطة مع زبدة الفول السوداني.
تزين بالفول السوداني.
تقدم باردة.

طريقة عمل كوكيز الموز والسمسم مقادير كوكيز الموز والسمسم طريقة تحضير كوكيز الموز والسمسم

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