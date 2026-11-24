تصاعدت حدة التوتر في أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، قبل ساعات من إعلان المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قرارها النهائي بشأن هوية بطل البطولة، بعدما أثار الجانب المغربي اتهامات تتعلق بتواصل أحد المحكمين القانونيين مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة «RMC Sport» الفرنسية أن الجانب المغربي اتهم الخبير القانوني الألماني المسئول عن النظر في القضية بإجراء اتصال مع عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، في تطور أثار تساؤلات حول مسار النزاع القانوني.

وفي أعقاب هذه التطورات، أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الخطوات التي قد تلجأ إليها.

وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع ترقب صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اعتبار المنتخب المغربي فائزًا بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأخطرت «كاس» أطراف القضية بموعد إعلان الحكم، موضحة أن القرار سيصدر خلال فترة ما بعد الظهر، وفق الجدول المحدد مسبقًا.

وشددت المحكمة على أن أي معلومات أو مستجدات تخص القضية ستُنشر عبر قنواتها الرسمية فقط، وعلى رأسها موقعها الإلكتروني، مع تعليق التواصل الإعلامي بشأن الملف حتى صدور القرار النهائي.

وتترقب الجماهير الأفريقية الحكم المنتظر، الذي سيضع حدًا للنزاع القانوني المثار حول نهائي البطولة، ويحسم الجدل بشأن هوية بطل النسخة الماضية.