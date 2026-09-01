قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطوير «البقيع الثاني».. تحرك جديد لوضع البهنسا على خريطة السياحة العالمية
من مدرجات التتش إلى قلعة البلوجرانا.. حمزة عبدالكريم يكتب التاريخ في برشلونة
التفاصيل الكاملة للقبض على شاب أنهي حياة زوجة شقيقه بـ "بمادة حارقة " في المنيا
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم
وزير النقل يتابع مع سفير اليابان بالقاهرة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
بالأرقام.. منال عوض تتلقى تقريرا حول نتائج الحملات التفتيشية بالمحافظات
مدبولي: تسريع إجراءات إنشاء منطقة حرة للنفط والغاز في العلمين الجديدة
التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الثانوية في التنسيق
تجربة العميد خير دليل..وليد الركراكي يعلق على عقدة الخواجة فى المنتخبات
روسيا أطلقت أكثر من 2800 طائرة مسيرة بمحركات نفاثة على أوكرانيا خلال أغسطس
في ثاني الجلسات.. دفاع «المستشار المزيف» يطالب بعرضه على الطب الشرعي
رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسي لـ "أهلًا مدارس 2026" بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات جراء هجوم روسي على كييف

كييف
كييف

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الوضع لا يزال مضطربًا في العاصمة الأوكرانية وضواحيها، مشيرًا إلى إعلان عمدة كييف فيتالي كليتشكو استهداف طائرة مسيرة مبنى سكنيًا من 16 طابقًا في حي بودولسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأضاف أن دوي الانفجارات وأصوات الدفاعات الجوية تواصلت منذ فجر اليوم.

وأوضح مناف أن السلطات الأوكرانية حذرت المدارس مع بدء العام الدراسي من ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة والتوجه إلى الملاجئ عند إطلاق الإنذارات الجوية، في ظل استمرار الهجمات الروسية واسعة النطاق.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب الشركاء الغربيين بمزيد من صواريخ الاعتراض، لافتًا إلى أن الهجمات طالت مناطق عدة، واستهدفت منشآت للطاقة ومبانٍ سكنية ومواقع لوجستية، بينها منفذ حدودي بين أوكرانيا ورومانيا، ما أدى إلى إغلاق الحدود مؤقتًا.

زيلينسكي كييف القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة بدر

لن نتهاون مع أي تجاوز.. جامعة بدر بالقاهرة تحيل واقعة حفل التخرج للتحقيق

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. وهذا سعر عيار 21 الآن

طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 .. درجات الحرارة المتوقعة

الحرارة تصل 41 درجة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

الإعلامية

مطاردة مرعبة على طريق السويس.. سقوط المتهم بمحاولة إيقاف سيارة الإعلامية ماهيتاب حسيب

سعر الذهب اليوم 1 سبتمبر 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي بالموبيل

بالخطوات.. الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من البيت

الاهلي وسيراميكا

واقعة محمود وفا.. جهاد جريشة يكشف مفاجأة عن تسريب محادثة لجنة الحكام

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

وزير العمل ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

رداد: برنامج "عمل أفضل - مصر" نموذج للشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال

وزير الصحة

وزير الصحة يناقش عرضا لمنح امتياز إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة المملوكة للتأمين الصحي

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

كيف يرى الصينيون مصر؟.. معلومات الوزراء يستعرض نتائج استطلاع حول صورة مصر

بالصور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور
بعد عملية التجميل.. داليا البحيرى تتألق قدام مرايتها بـ10 صور

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة
طريقة عمل بيتزا الأنشوجة

ليه بتحس بالجوع بعد الأكل بوقت قصير؟ 7 أسباب محتملة تكشف السر

الجوع
الجوع
الجوع

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة من باريس

هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس
هنا الزاهد تخطف الأنظار بأنوثتها فى باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

المزيد