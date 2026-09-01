مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات جراء هجوم روسي على كييف

قال غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الوضع لا يزال مضطربًا في العاصمة الأوكرانية وضواحيها، مشيرًا إلى إعلان عمدة كييف فيتالي كليتشكو استهداف طائرة مسيرة مبنى سكنيًا من 16 طابقًا في حي بودولسكي، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأضاف أن دوي الانفجارات وأصوات الدفاعات الجوية تواصلت منذ فجر اليوم.

وأوضح مناف أن السلطات الأوكرانية حذرت المدارس مع بدء العام الدراسي من ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة والتوجه إلى الملاجئ عند إطلاق الإنذارات الجوية، في ظل استمرار الهجمات الروسية واسعة النطاق.

وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب الشركاء الغربيين بمزيد من صواريخ الاعتراض، لافتًا إلى أن الهجمات طالت مناطق عدة، واستهدفت منشآت للطاقة ومبانٍ سكنية ومواقع لوجستية، بينها منفذ حدودي بين أوكرانيا ورومانيا، ما أدى إلى إغلاق الحدود مؤقتًا.