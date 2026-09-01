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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجم أمريكي شهير يدخل العناية المركزة.. اعرف تفاصيل حالته الصحية

ليونيل ريتشي
ليونيل ريتشي
أحمد إبراهيم

دخل النجم الأمريكي ليونيل ريتشي إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة سانت لويس، لمتابعة حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال حفله الأخير.

وبحسب تقارير إعلامية، من بينها موقع TMZ، يخضع ريتشي حاليا لعدد من الفحوصات الطبية، وسط اشتباه في تعرضه للجفاف، وذلك بعدما ظهرت عليه علامات التعب والإرهاق أثناء تقديم أغنيته الشهيرة All Night Long.

وخلال الحفل، اضطر ريتشي إلى طلب كرسي من فريقه، لمساعدته على استكمال فقرته الغنائية، بعدما بدا عليه الإجهاد بشكل واضح، قبل أن يخضع للفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية والكشف عن أسباب الوعكة.

أزمة ليونيل ريتشي الصحية 

تأتي الوعكة الأخيرة بعد نحو شهرين من تعرض ليونيل ريتشي لأزمة صحية مشابهة خلال حفله في مدينة سانت بول، حيث شعر بالدوار واضطر إلى إنهاء العرض قبل موعده.

وعقب الواقعة، قرر الأطباء تأجيل حفلتين كان من المقرر أن يحييهما ريتشي، من أجل منحه الوقت الكافي للراحة والتعافي، قبل أن يطمئن الفنان جمهوره على حالته الصحية ويستأنف نشاطه الفني.

عودة ليونيل ريتشي 

ووفقا للمواعيد المعلنة لجولته الغنائية، من المقرر أن يعود ليونيل ريتشي إلى المسرح يوم 26 سبتمبر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو، ضمن جولته Sing a Song All Night Long، التي يشارك فيها مع فرقة Earth, Wind & Fire.

وتظل الحالة الصحية لريتشي تحت المتابعة الطبية خلال الفترة الحالية، في انتظار نتائج الفحوصات التي ستحدد سبب الوعكة الأخيرة ومدى تأثيرها على ارتباطاته الفنية وحفلاته المقبلة.

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