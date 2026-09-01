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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كلية الدراسات الإسلامية والعربية تقرر توزيع ملابس بالمجان على الطلاب المتفوقين

كلية الدراسات الإسلامية والعربية: توزيع ملابس صيفية وشتوية بالمجان على الحاصلين على جيد جدا وممتاز و75% في الثانوية الأزهرية
كلية الدراسات الإسلامية والعربية: توزيع ملابس صيفية وشتوية بالمجان على الحاصلين على جيد جدا وممتاز و75% في الثانوية الأزهرية
إيمان طلعت

قررت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، توزيع ملابس صيفية وشتوية بالمجان على جميع الطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا وممتاز وكذلك الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية الأزهرية بمجموع 75% أو أكثر.

من جانبه، قرر الدكتور محمود محمد حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة الأزهر، إعفاء العشرة الأوائل من الطلاب المصريين والوافدين في كل فرقة من سداد مصروفات الكتب الدراسية للعام الجامعي 2026- 2027.

يأتي ذلك دعمًا من الكلية لطلابها المتفوقين وتشجيعًا لهم لتحقيق المزيد من التفوق والتميز.

 في سياق آخر، أعلنت جامعة الأزهر إطلاق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات، في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة لجميع منسوبي الجامعة، وتوفير وسيلة أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع الإدارات والوحدات المختصة ومتابعة الطلبات إلكترونيًا.

وتتيح المنظومة الجديدة لمنسوبي جامعة الأزهر تقديم الشكاوى والمقترحات إلى المسؤولين عبر قناة إلكترونية مخصصة، بما يضمن سرعة وصولها إلى الجهات المعنية، ويساعد على متابعة إجراءات التعامل معها والاستجابة لها بصورة أكثر تنظيمًا.

كما تتيح المنظومة لمقدم الشكوى تحديد الجهة أو الإدارة التي يتظلم منها، وهو ما يساعد في توجيه الشكوى مباشرة إلى المختص المسؤول عنها، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم للتعامل معها وتحسين سرعة الاستجابة.

وجاء إطلاق منظومة الشكاوى الجديدة برعاية الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فيما تولى مهندسو وحدة النظم والحاسبات تنفيذ المنظومة، برئاسة الدكتور كمال رسلان.

وأكدت الجامعة أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن توجهها نحو التوسع في تطبيق التحول الرقمي، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير العمل المؤسسي وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة لمنسوبي الجامعة.

ويمكن لمنسوبي جامعة الأزهر التسجيل والاستفادة من منظومة الشكاوى الجديدة إلكترونيًا عبر الرابط المخصص للمنظومة، مع إمكانية تقديم الشكوى وتحديد الجهة المختصة ومتابعة التعامل معها.

وتعكس المنظومة الجديدة توجه جامعة الأزهر إلى تعزيز قنوات التواصل الإلكتروني مع منسوبيها، ورفع كفاءة آليات استقبال الشكاوى والمقترحات، بما يدعم سرعة التعامل مع المشكلات ويسهم في تحسين مستوى الخدمات داخل الجامعة.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

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