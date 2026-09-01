الليلة .. الهلال والأهلي في قمة سعودية مشتعلة.. صراع الصدارة بين انتفاضة «الراقي» وطموح «الزعيم»

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض حيث يحتضن ملعب «المملكة أرينا» واحدة من أبرز مواجهات الدوري السعودي للمحترفين عندما يلتقي الهلال مع ضيفه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة وسط حسابات مختلفة وطموحات متباينة بين الفريقين.

وتكتسب القمة أهمية خاصة كونها تجمع بين فريق يسعى إلى مواصلة انطلاقته القوية والانفراد بصدارة جدول الترتيب وآخر يبحث عن استعادة توازنه سريعًا بعد كبوة مفاجئة في مواجهة لا تحتمل المزيد من فقدان النقاط رغم أن الموسم لا يزال في بدايته.

وكانت مباراة الأهلي أمام الهلال قد تأجلت بسبب مشاركة «الراقي» في بطولة كأس القارات للأندية «الإنتركونتيننتال» حيث خاض الفريق مواجهة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي ونجح في حسمها بهدف صالح أبو الشامات ليواصل مشواره في البطولة ويعبر إلى الدور التالي.

لكن الأهلي يعود إلى منافسات الدوري وهو مطالب بتصحيح المسار بعدما تلقى ضربة موجعة في الجولة الماضية بالخسارة أمام الخلود بنتيجة 3-1 وهي الهزيمة التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير الفريق بعدما جاءت على عكس البداية القوية التي حققها في المسابقة.

الهلال يبحث عن الصدارة الرابعة

يدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة للغاية بعدما حقق فوزًا عريضًا على الخليج بنتيجة 5-1 في الجولة الماضية في مباراة فرض خلالها «الزعيم» شخصيته الهجومية وقدم عرضًا لافتًا على المستوى الفني.

ويمتلك الهلال 9 نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي خلف النصر المتصدر برصيد 12 نقطة إلا أن الفريق العاصمي يملك مباراة مؤجلة أمام الأهلي ما يجعل الفوز بها كافيًا لمنحه صدارة المسابقة.

ويطمح الهلال إلى استغلال المواجهة المؤجلة بأفضل صورة ممكنة وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في خطوة ستمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة على اللقب خاصة أن الفريق ظهر بصورة هجومية مميزة منذ انطلاق الموسم.

وسجل الهلال 12 هدفًا خلال مبارياته الثلاث السابقة بينما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط وهي أرقام تعكس البداية القوية التي قدمها الفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

إنزاجي أمام اختبار من العيار الثقيل

رغم البداية المثالية للهلال فإن مواجهة الأهلي تمثل الاختبار الأقوى للفريق منذ انطلاق الموسم خصوصًا أن مباريات القمة عادة ما تفرض حسابات مختلفة عن بقية مواجهات الدوري.

ويحظى إنزاجي بميزة إضافية قبل القمة بعدما تعاقد الهلال مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قادمًا من أستون فيلا ليصبح اللاعب متاحًا للمشاركة وسط ترقب كبير لظهوره الأول بقميص الفريق.

ويمثل وصول واتكينز إضافة قوية للخط الأمامي للهلال في ظل حالة التألق التي يعيشها الفريق هجوميًا خصوصًا مع تألق الهولندي سمرفيل الذي كان أحد أبرز نجوم مباراة الخليج بعدما سجل وصنع وقدم نفسه كأحد الأسلحة الهجومية المهمة للفريق.

ويأتي انضمام واتكينز في وقت يسعى فيه الهلال إلى إعادة تشكيل قوته الهجومية بعد رحيل البرازيلي مالكوم ورحيل كريم بنزيما من الرحيل إلى جانب خروج داروين نونيز على سبيل الإعارة إلى الدرعية.

ومن المنتظر أن يمنح المهاجم الإنجليزي إنزاجي خيارات جديدة في الثلث الهجومي سواء بالاعتماد عليه كرأس حربة صريح أو الاستفادة من تحركاته وقدرته على التعامل مع المساحات.

الأهلي يدخل القمة بحثًا عن رد الاعتبار

على الجانب الآخر يصل الأهلي إلى الرياض وهو يبحث عن رد قوي على الخسارة المفاجئة أمام الخلود والتي أوقفت بدايته المثالية في الدوري.

كان «الراقي» قد حصد العلامة الكاملة في أول مباراتين قبل أن يتعثر أمام الخلود بالخسارة 3-1 ليتوقف رصيده عند 6 نقاط مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الهلال.

ويعلم الأهلي أن الانتصار في القمة سيعيده سريعًا إلى دائرة المنافسة إذ سيرفع رصيده إلى 9 نقاط ويمنحه دفعة معنوية هائلة قبل استكمال مشواره في المسابقة.

لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل مواجهة فريق يعيش حالة فنية وتهديفية مميزة فضلًا عن خوض الأهلي عددًا من المباريات في فترة زمنية قصيرة سواء على المستوى المحلي أو القاري والدولي.

ضغط المباريات يهدد الأهلي أمام الهلال

عاش الأهلي أيامًا مزدحمة قبل القمة بعدما خاض مباراته في كأس القارات للأندية أمام أوكلاند سيتي ونجح في تحقيق الفوز والتأهل قبل أن يعود سريعًا إلى منافسات الدوري ويتعرض للخسارة أمام الخلود.

وتحدث مدرب الفريق بوسيتش عن قراره بإدارة المجهود البدني للاعبيه وإراحة بعض العناصر وهو ما يجعل التعامل مع الحالة البدنية للاعبين أحد أبرز التحديات التي تواجه الأهلي أمام الهلال.

فالمواجهة تحتاج إلى أعلى درجات التركيز والجاهزية البدنية خصوصًا أن الهلال يمتلك عناصر هجومية قادرة على استغلال أي تراجع في معدلات التركيز أو اللياقة البدنية.

ومن هنا سيكون الجهاز الفني للأهلي مطالبًا بتحقيق التوازن بين الرغبة في الهجوم والضغط على الهلال وبين الحفاظ على الطاقة البدنية للاعبين حتى الدقائق الأخيرة.

إيفان توني يقود آمال الأهلي الهجومية

ويعول الأهلي في مواجهة الهلال على عدد من الأسماء القادرة على صناعة الفارق وفي مقدمتها المهاجم الإنجليزي إيفان توني الذي يمثل أحد أبرز مصادر الخطورة في الخط الأمامي للفريق.

كما يبرز البرازيلي جالينو ضمن الأوراق الهجومية التي يعول عليها الأهلي إلى جانب النجم الأرميني إدوارد سبيرتسيان في محاولة لاستغلال أي ثغرات في دفاع الهلال وتهديد مرماه.

وسيكون الثلاثي مطالبًا بتقديم أفضل مستوياته خاصة أن الأهلي يحتاج إلى الفاعلية الهجومية أمام فريق يمتلك قوة هجومية كبيرة وبالتالي فإن إهدار الفرص قد يكون مكلفًا للغاية في مباراة بهذا الحجم.